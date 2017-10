Die Wahrheit über Kreativität: 6 humorvolle Grafiken klären auf

Einfallsreichtum auf Knopfdruck? Das ist ein Märchen. Der Blog „The Bold Italic“ hat sechs humorvolle Grafiken zur Wahrheit über die Kreativität veröffentlicht.

Kreativität lässt sich trainieren, keine Frage. Es gibt unzählige Übungen die Experten auf dem Gebiet vorschlagen: Der Perspektivwechsel hilft beispielsweise, um sein Denken in eine komplett andere Richtung zu lenken. Im besten Fall ergibt sich daraus eine völlig neue Idee – und dennoch: Die Betonung liegt auf „im besten Fall“, denn gute Ideen schlagen oft wie ein Blitz ein und lassen sich nicht erzwingen.

Die Wahrheit über Kreativität: Je näher die Deadline rückt, desto mehr prokrastinieren wir

Die Wahrheit über Kreativität: Prokrastination vs. Deadline. (Grafik: The Bold Italic)

Wie es um die Wahrheit der Kreativität steht, haben die kalifornischen Kollegen von „The Bold Italic“ in sechs einfallsreichen und durchaus humorvollen Grafiken illustriert. Thematisiert wurde zum Beispiel wie das Verhältnis der Prokrastination im Vergleich zum Erreichen von Deadlines aussieht. Was in unseren Köpfen vorgeht, wenn eine super Idee von einem Kollegen und nicht etwa von einem selbst kommt. Oder wie lang die Halbwertzeit neuer Ideen ist. Ein Klick in die Bildergalerie zeigt euch die Grafikarbeiten.

Übrigens, die Kreativität ist ein sensibles Pflänzchen. Schon die kleinste Unachtsamkeit bringt es zum Verblühen. Welche das sind, erfahrt ihr in dem t3n-Artikel: 7 Dinge, die deiner Kreativität schaden. Und: Mit diesen 6 Tipps holst du sie dir wieder!

