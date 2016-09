Lineares Fernsehen neu gedacht: waipu.tv setzt auf eigenes Glasfasernetz, Smartphone und Google Cast

Mit 12.000 Kilometern eigenem Glasfasernetz und hunderten Koppelpunkten positioniert sich waipu.tv in Deutschland als Alternative zu Kabel und DVBT-2. Wer und was steckt dahinter?

waipu.tv: Lineares IP-TV mit 53 Sendern zum Start – für 23 Millionen Haushalte

Mit dem neuen Produkt waipu.tv wollen die Exaring AG und Großinvestor Freenet den linearen Fernsehmarkt aufmischen. Anstelle Fernsehinhalte per Kabel- oder Satelliten-Empfang zu liefern, setzt der neue Service waipu.tv auf ein eigenes, modernes Glasfasernetz. Hier sei erwähnt, dass einer der Exaring-Teilhaber für den Bau des 12.000 Kilometer langen Glasfasernetzes verantwortlich ist.

Die Anforderungen für den Nutzung von waipu.tv sind gering. (Bild: Exaring)

waipu.tv verfolgt mithilfe der eigenen Infrastruktur einen neuen Ansatz des Fernsehkonsums. Denn anstelle eine Set-Top-Box kaufen zu müssen, die anschließend oftmals umständlich konfiguriert werden muss, ist lediglich ein Smartphone (Android oder iOS), mindestens ein sechs MBit/s-(V)DSL-Anschluss und ein Fernsehgerät mit Google-Cast-Unterstützung vonnöten. Besitzt der Fernseher keinen entsprechenden Support, kann dieser per Googles Chromecast nachgerüstet werden – hierfür ist indes ein TV mit HDMI-Port für den Anschluss erforderlich.

waipu.tv: Das Smartphone fungiert als Fernbedienung für den Chromecast beziehungsweise Google Cast. (Bild: Exaring)

Die Steuerung des TV-Programms läuft komplett über die Smartphone-App. Ihr könnt über die App entweder direkt Fernsehen, oder das gewünschte Programm auf den Fernseher werfen. Werfen ist in diesem Kontext sehr treffend, denn mittels einer Wischgeste über das Smartphone-Display in Richtung des Fernsehers wird das Programm auf dem Fernseher wiedergegeben. Die Funktionsweise, der Start des Fernsehprogramms und selbst das Scrollen durch einen gespeicherten Film, liefen während einer Vorab-Präsentation reibungslos. Und auch gegen die Bildqualität des Dienstes war selbst während des gleichzeitigen Betriebs auf mehreren Fernsehgeräten nichts einzuwenden.

waipu.tv macht sich Googles Cast-Technologie zunutze

Mit waipu.tv könnt ihr vier Kanäle gleichzeitig gucken. (Bild: Exaring)

Wenn ihr mehrere Fernseher mit Cast-Funktion im Haus habt, so könnt ihr diese auch einzeln anspielen - einfach in der App das entsprechende TV-Gerät auswählen und das Wunschprogramm rüberschieben. Exaring wählt in seinen Pressematerialien den Kunstausdruck „waipen“, der an das Englische „wipen“ (dt. „Wischen“) angelehnt ist. Ihr habt so die Möglichkeit insgesamt vier TV-Kanäle simultan in hoher Qualität zu betrachten. Falls ihr während der laufenden Sendung kurz austreten müsst, könnt ihr auf die Pause-Taste drücken und die Übertragung wird gestoppt. Kommt ihr zurück, könnt ihr entweder an der pausierten Stelle weitergucken oder zur Live-Übertragung springen. Letztere Funktion gehört aber zum kostenpflichtigen Teil des Angebotes.

Im Comfort-Paket ist die Pause-Funktion enthalten. (Bild: Exaring)

Damit hört der Service aber nicht auf, denn in der Smartphone-App befindet sich ein EPG, der eine 14-tägige Programmübersicht mit Beschreibungen der Inhalte bereithält. Außerdem könnt ihr daraus in der Übersicht mit einem Tap Inhalte wie den nächsten Tatort aufzeichnen und später wiedergeben lassen. Damit könnt ihr den Sonntags-Tatort auch zwei oder drei Wochen später ansehen – der Krimi bleibt in eurem Cloudspeicher gesichert, bis ihr ihn löscht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die App eine Suchfunktion erhalten, mit der ihr nach Schauspielern, Genres oder anderen Dingen suchen könnt. Dazu kommt ein Mail-Alert: Informationen über interessante Inhalte, beispielsweise ein Film mit eurem Lieblingsschauspieler, werden euch direkt in den Posteingang gesendet – wollt ihr den Film später ansehen, könnt ihr ihn direkt aus der Mail mit einem Tap für später speichern.

Mit diesen Sendern hat waipu.tv Streaming-Vereinbarungen geschlossen. (Bild: Exaring)

waipu.tv besitzt eine flexible Kostenstruktur: Kostenlos könnt ihr 26 Sender in SD-Qualität zuhause über das WLAN-Netz ansehen. Gegen einen Preis von 4,99 Euro könnt ihr zuhause aus insgesamt 52 Sendern in SD-Qualität wählen, Inhalte pausieren, und zehn Stunden Filmmaterial speichern. Legt ihr fünf Euro – zum Start nur einen Euro – drauf, erhaltet ihr Material in HD-Qualität. Wollt ihr auch unterwegs Fernsehen, werden noch einmal fünf Euro fällig. Das Komplett-Paket schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. Darin enthalten sind 52 Sender in HD-Qualität, die Pause- und Mobil-Funktion sowie ein 50 Stunden-Cloud-Speicher.

Das Preismodell von waipu.tv ist übersichtlich und relativ flexibel – ihr könnt monatlich kündigen. (Bild: Exaring)

waipu.tv auch für Werber interessant – und VR

Aufgrund des eigenen Glasfasernetzes, das im Augenblick exklusiv für waipu.tv-Inhalte eingesetzt wird, hat der Anbieter die Möglichkeit, addressable TV einzuspielen. Damit ist es möglich, personalisierte Fernsehwerbung, also zielgruppengerecht, auszuspielen. Das ist bei regulärem linearen TV per Kabel oder DVBT-2 nicht möglich.

Das Glasfasernetz soll laut Exaring großes Zukunftspotenzial bieten – wie Game- und VR-Streaming . (Bild: Exaring)

Darüber hinaus zeigen sich schon weitere Anwendungsszenarien für das Glasfasernetz von Exaring. In Form einer Roadmap zeigt das Unternehmen auf, was mit dem eigenen Produkt möglich ist. Neben Cloud-Gaming unter anderem über das geplante Produkt Waipu-Games und der Einbindung des Playstation-Networks, soll es möglich sein latenzfrei Virtual-Reality-Inhalte zu streamen und Video-Inhalte mit bis zu 8K zu übertragen. Im Gespräch mit Exaring-CEO Chrostoph Bellmer und Freenet-Chef Christoph Vilanek hieß es, dass auch Google das neue Exaring-Produkt spannend findet – an der angepassten Chromecast-Software habe man zudem zusammen entwickelt.

Auch wenn lineares Fernsehen nicht jedermanns Sache ist, so könnte die Infrastruktur von Exaring diverse spannende Entwicklungen ermöglichen.