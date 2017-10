Was ist eigentlich Node.js?

Node.js ist die Grundlage für Arbeiten mit React, Angular und anderen Bibliotheken und Frameworks. Aber was genau ist Node.js eigentlich und wofür ist es gut?

Node.js bietet Möglichkeiten, um euch mit einem Server kommunizieren zu lassen, es handelt sich also um ein Serverframework oder auch eine Laufzeitumgebung. Das bedeutet, dass Node.js die Anwendungen, die in Front-End-Sprachen erstellt wurden, auf dem Server ausführt und mit dem Server interagiert. Die Sprache für die Serverkommunikation ist bei Node.js, wie der Name schon sagt, Javascript. Zusätzlich bringt Node.js zahlreiche Module mit, die über den eigenen Package Manager npm installiert werden können. Dieser erlaubt euch dann den Download von React oder Angular und vielen weiteren Modulen, die auf Node.js aufbauen.

Was macht Node.js besonders?

Normalerweise läuft die Kommunikation mit dem Server (beispielsweise in PHP) so ab: Eine Anfrage wird gesendet, gelesen und die entsprechenden Daten zurückgesendet. Bis das geschehen ist, kann keine weitere Anfrage gesendet werden. Man spricht hier von synchroner Kommunikation: Auf eine Anfrage muss also eine Antwort folgen, erst dann kann eine neue Anfrage gestellt werden. Node.js hingegen stellt Anfragen, wartet dann aber nicht auf deren Abarbeitung, sondern stellt bereits die nächsten an andere APIs des Servers, wenn das nötig ist. Node.js arbeitet also asynchron und verhindert so ein Blocken des Anfragenprozesses, während dieser auf eine Antwort wartet. Dadurch kann natürlich Zeit gespart werden, weil Anfragen unabhängig von der Antwort auf vorherige Anfragen gestellt werden können.

Mit dieser Vorgehensweise sorgt Node.js also für ein schnelles Backend. Für Front-End-Aufgaben kann dann entweder auf andere Bibliotheken wie React ausgewichen werden oder auf das eigene Front-End-System express. Damit lassen sich Anwendungen schreiben, die dann ihrerseits auf Node.js zugreifen. Spannend daran ist, dass mit der Nutzung von Node.js und einem geeigneten Front-End-Modul eine Applikation ausschließlich mit Javascript umgesetzt werden kann. Man spricht dann von Universal Javascript, also universellem Javascript, das Front- und Back-End vereint und ohne weitere Sprachen auskommt.

Zum Weiterlesen: – Node.js: Das JavaScript-Framework im Überblick