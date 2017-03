Washington-Post-Chefredakteur: „Immer schneller ist fürs Digitale keine Lösung“

Mobil oder gar nicht, lautet die Devise für Martin Baron. Der Chefredakteur der Washington Post erklärt im Interview, wo er die Zukunft des Journalismus sieht.

Martin Baron steuert die „Post“ als Chefredakteur seit 2013. Seitdem hat die Tageszeitung vier Pulitzer-Preise gewonnen – und begonnen, sich radikal zu wandeln: Zunächst von Print zu Online, aktuell von Online zu Mobile. Im Interview spricht Martin Baron über schnelle Ladezeiten, den passiven Konsum von Medien und erklärt, warum wegfallende Finanzierungsmodelle nicht die einzige Herausforderung sind, vor der Qualitätsjournalismus heute steht.

Die Washington Post zählt zu den renommiertesten Tageszeitungen der Vereinigten Staaten. Sie ist bekannt für ihre investigativen Recherchen, unter anderem zum Watergate-Skandal 1973 oder dem NSA-Überwachungsskandal 2014. Um die Jahrtausendwende brach die Auflage des Traditionsblattes massiv ein, auswärtige Büros mussten geschlossen und Mitarbeiter entlassen werden. 2013 kaufte Amazon-Gründer Jeff Bezos die angeschlagene Zeitung für 250 Millionen US-Dollar. Bezos gab an, sich aus redaktionellen Entscheidungen herauszuhalten, stellte aber das nötige Geld für technische Neuerungen bereit. Die Redaktion soll sich ausprobieren – Scheitern ist erlaubt.

Washington Post kann sich online mit der New York Times messen

Seit Bezos das Blatt übernommen hat, erlebt es eine seiner erfolgreichsten Phasen. In einem für eine Tageszeitung wohl einzigartigen Datenzentrum analysieren Algorithmen den News-Stream von washingtonpost.com und die der bedeutenden Konkurrenten. Eine Software liefert Informationen darüber, was das Netz gerade bewegt. Die mobil ausgerichtete Website richtet sich an Nutzer aus der ganzen Welt. So soll die bislang stark regional ausgerichtete Post zum international anerkannten Nachrichtenportal werden. Die gedruckte Auflage ist zwar längst nicht so hoch wie zu Spitzenzeiten – dafür erzielt washingtonpost.com Reichweiten, die sich mit denen der New York Times messen können.

t3n.de: Wie zeichnet sich Qualitätsjournalismus in Zukunft aus und was schadet ihm?

„Wir haben weniger Ressourcen.“

Martin Baron: Ich denke, dass die wesentlichen Merkmale des Qualitätsjournalismus in Zukunft die gleichen sein werden wie heute: Informationen müssen genau und gut geprüft, klug aufgeschrieben und gezielt versendet werden. Schaden kann dem Qualitätsjournalismus vieles. Sofort in den Sinn kommt mir aber vor allem der finanzielle Faktor, der heutzutage die ganze Branche betrifft. Ganz offensichtlich haben wir weniger Ressourcen – und weniger Ressourcen im Sinne von Geld bedeuten weniger Ressourcen in Bezug auf Fachleute und Zeit. Beides brauchen wir aber dringend, um wirklich Qualitätsjournalismus zu betreiben.

Eine Herausforderung über das Finanzielle hinaus sind meiner Meinung nach starke ideologische Tendenzen im heutigen Journalismus. Durch das Internet haben die Leser eine große Auswahl. Sie tendieren dazu, Websites auszuwählen, die einseitig sind und ihre vorgefertigte Meinung bestätigen. Das macht mir Sorgen, denn dadurch sind die Menschen nicht länger unterschiedlichen Standpunkten und Perspektiven ausgesetzt, sondern lassen sich nur noch die Meinung untermauern, die sie ohnehin schon hatten.

Ganz schlimm wird es, wenn auf den einseitigen Portalen auch noch Unwahrheiten verbreitet werden. In den USA ist das gerade ein großes Problem – und ich schätze, dass es dieses Problem leider weltweit gibt. Online-Portale publizieren falsche Informationen bis hin zu handfesten Verschwörungstheorien. Und damit sind wir wieder bei dem, was Qualitätsjournalismus auszeichnet, in erster Linie ganz einfach: Informationen verbreiten, die objektiv und vor allem korrekt sind.