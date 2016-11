Willkommen im Web of (Dis-)Trust: Nur eine Datenschleuder unter vielen

Der Fall gilt als einer der größten Datenskandale 2016: „Web of Trust“ (WOT), mit 140 Millionen Nutzern eine der beliebtesten Browser-Erweiterungen, entpuppt sich als fieser Datenspion.

Der Grund dafür: Der Dienst sammelte Informationen über die Surfgewohnheiten seiner Nutzer und bereicherte sich durch den Verkauf dieser Daten an Drittfirmen. Das „Trust“ im Namen wurde pervertiert, denn eigentlich sollte dieses Web des Vertrauens vor gefährlichen Sites und unzuverlässigen Shops warnen. Entsprechend laut war aller Orten die Empörung. Wie könne ein Web-Dienst nur so mit Nutzerdaten umgehen? Meine Meinung: Die Diskussion um WOT ist scheinheilig, denn diese Masche ist im Internet gang und gäbe. Im Vergleich zu den großen Datenkraken des Silicon Valley entpuppt sich WOT eher als Mini-Oktopus.

Auch Windows protokolliert das Surfverhalten

Beispiel Microsoft: Der Smartscreen-Filter ist ein fester Bestandteil von Windows seit Version 8. Von der Funktion profitieren die hauseigenen Browser Edge sowie Internet Explorer. Seine Aufgabe: Genau wie WOT warnt Smartscreen unter anderem vor betrügerischen Phishing-Sites. Damit das funktioniert, muss Microsoft wissen, welche Internetseite der Nutzer gerade aufrufen will. Diese Informationen schickt Windows also vorab an einen Microsoft-Server, auf dem dann die aufgerufene Seite mit einer Blacklist abgeglichen wird. Das bedeutet: Egal ob Krankheiten, Glücksspiele oder Pornos – Microsoft weiß über alle besuchten Internetseiten eines jeden Nutzer bestens Bescheid.

Datengigant Google lacht über kleine Schnüffeleien wie bei WOT

Natürlich verfügt auch der Google-Browser Chrome über so einen tollen Phishing-Schutz („Mich und mein Gerät vor schädlichen Websites schützen“). Nun sind sicher nicht wenige Nutzer da draußen entweder in Windows mit ihrem Microsoft-Konto oder in Chrome mit ihrer Google-ID eingeloggt. Das bedeutet: Diese Nutzer sind per se identifizierbar. Dieses Millionenheer liefert also permanent komplett personalisiert seine Surfgewohnheiten an profitorientierte US-Unternehmen. Damit verfügt Google genau wie Microsoft über dieselben Daten wie WOT. Nur ist die Reichweite dramatisch höher und – noch viel schlimmer – die Daten haben unmittelbaren Personenbezug. WOT musste den immerhin umständlich über die besuchten URLs herstellen. Weitere Parallele: Google monetarisiert diese Daten, das ist das Geschäftsmodell. Das interessiert aber offenbar niemanden so richtig. Ganz im Gegenteil: Der Großteil macht brav mit. Aber warum löst dann bitteschön eine Mikrobe wie WOT so ein Erdbeben aus? Ist das Ignoranz oder Blindheit?

Fazit

Willkommen im Web of Distrust, dem Netz des Misstrauens.WOT ist nur ein Anbieter von vielen, der mit einer vermeintlichen Schutzfunktion Nutzerdaten abgreift und diese zu Geld macht. Solche Praktiken gehören im Internet zum guten Ton und nur wenige scheinen das wahrhaben zu wollen. Die Kostenlos-Kultur hat offenbar vielen den Verstand vernebelt. Nichts gibt es im Leben umsonst, das gilt auch fürs Web. Die Währung sind hier Nutzerdaten, vorzugsweise personalisiert mit Klarnamen. Wer damit bezahlen und sein komplettes Privatleben offenbaren will –bitte schön. Ich will es nicht.

Der Autor studierte Informatik und Mathematik in Karlsruhe und Hamburg. Nach verschiedenen leitenden Positionen in internationalen Softwarehäusern gründete er im Jahr 2000 die etracker GmbH. Bei etracker wirkte Bennefeld bis 2013 als geschäftsführender Gesellschafter und hält heute noch 50 Prozent der Anteile des Spezialisten für Website-Analyse und Online-Marketing-Optimierung. Aus seinem lang gehegten Wunsch heraus, der Internetgemeinde die Hoheit über ihre Daten zurückzugeben, wuchs schließlich die Idee zur Entwicklung des eBlockers und Gründung der eBlocker GmbH.

Ebenfalls interessant: Ad-Tracking: Google nutzt jetzt personenbezogene Daten für Werbung und Online-Tracking von 1996 bis heute: Diese Forscher wollen wissen, wie wir im Web verfolgt werden