Web Maker: Browser-basierter Editor für Entwickler

Ortsunabhängig und ohne Internetverbindung arbeiten? Das ist für Entwickler oft schwierig. Mit Web Maker soll sich das ändern.

Als Entwickler hast du wahrscheinlich schon einige Code-Playgrounds ausprobiert, wie zum Beispiel CodePen, JSBin oder JSFiddle. Sie dienen alle dazu, Code-Snippets zu testen oder zu teilen. Und alle von ihnen machen einen guten Job, wäre da nicht ein Problem: Sie sind vom Internet abhängig. Außerdem fehlt die Möglichkeit, auf Reisen zu coden, denn gerade da ist ein Internetzugang nicht immer garantiert. Natürlich kann man im Editor „vor“coden und mit funktionierender Verbindung testen, was einen aber in dieser schnelllebigen Welt ausbremst.

Genau das hat sich auch der Entwickler Kushagra Gour von Web Maker gedacht und war auf der Suche nach einer CodePen-Alternative – erfolglos. Also machte er sich selbst an die Arbeit.

Web Maker: Die Offline-Alternative

Web Maker unterscheidet sich nicht groß von anderen Playgrounds, außer in einem Feature: Du kannst es auch Offline nutzen. Web Maker ist als Chrome-Exentsion erhältlich und Open Source. Es verwandelt deinen Browser in einen Web-Playground zum HTML-, CSS- und JavaScript-Coden – inklusive Live-Vorschau. Aufgrund der Web-Extension ist Web Maker schnell und unabhängig, es sei denn, es wird eine Third-Party-Library verwendet. Einige Änderungen erfordern nicht einmal einen Reload und werden automatisch in der Vorschau angezeigt. Außerdem lassen sich verschiedene Arbeitsschritte lokal speichern.

Externe Libraries können ohne Problem über den „Add Library“-Button hinzugefügt werden. Zusätzlich ist das Editor-Layout anpassbar – etwa so, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie die Vorschau auf ganzer Browser-Breite aussieht. Weitere Features sind außerdem die Screenshot-Funktion der Vorschau, der Export zu CodePen oder das lokale Speichern der gesamten Datei.

Geplante Features sind laut Entwickler in erster Linie Import- und Export-Möglichkeit von eigenen Snippets oder Libraries. Außerdem soll es in Zukunft auch möglich sein, Backups in einer Cloud zu speichern. Und schließlich will er den Editor noch anpassungsfähiger machen.