Neuer Dienst für Webkonferenzen: Teamviewer startet Blizz

Teamviewer hat mit Blizz einen Dienst für Webkonferenzen gestartet. Der Dienst richtet sich an Unternehmen, ermöglicht Meetings mit bis zu 300 Personen und bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Teamviewer: Neuer Dienst Blizz für Webkonferenzen

Der Anbieter von Fernwartungssoftware Teamviewer hat einen neuen Dienst vorgestellt. Blizz soll Webkonferenzen und Online-Kollaboration für KMU und Konzerne, aber auch für Privatanwender ermöglichen. Die Basis des Dienstes ist ein Chat-Client. Damit können Anwender über Direktnachrichten miteinander kommunizieren. Außerdem möglich sind auch Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern.

Teamviewer Blizz soll Webkonferenzen mit bis zu 300 Teilnehmern ermöglichen. (Bild: Teamviewer)

Teamviewer sieht die Vorteile seines Produkts unter anderem in der sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Außerdem sei es möglich, den Webkonferenzen über eine Web-Benutzerschnittstelle ohne extra Anmeldung beizuwohnen. Ein Teamviewer-Konto ist für die Teilnahme nicht notwendig. Auch per Festnetztelefon sollen sich Mitarbeiter in das Meeting einwählen können. Dazu stehen Einwahlnummern in über 30 Ländern zur Verfügung. Die Meetings können aufgezeichnet und Reports geteilt werden. Blizz soll laut Teamviewer auch HD-Videoanrufe per VoIP ermöglichen.

Teamviewer Blizz für Privatanwender kostenlos

Die Lösung ist erhältlich für Windows, MacOS, Android und iOS. Für Privatanwender ist Blizz kostenlos nutzbar. Für Unternehmen stehen drei Tarife mit unterschiedlichem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Preise reichen von sechs bis 19 Euro pro Monat. „Bisher war Teamviewer eine Lösung, die im Wesentlichen vor allem von IT-Managern, Systemadministratoren und Support-Mitarbeitern verwendet wurde. Teamviewer Blizz hebt diese Beschränkung jedoch auf“, erklärt Teamviewer-Chef Andreas König in einer Mitteilung. Teamviewer beanspruche mit Blizz „definitiv einen bedeutenden Marktanteil“.

via www.heise.de