Relaunch geplant? Die besten Ressourcen zur Suchmaschinenoptimierung deiner Website

Hast du 2017 einen Website-Relaunch oder ein (Re-)Design geplant? Damit du auch aus SEO-Sicht möglichst erfolgreich damit wirst, gilt es ein paar Grundregeln zu berücksichtigen.

Stock Themes und Templates

Viele Webseiten basieren heutzutage auf vorgefertigten Themes oder Templates. Das hat den Vorteil, dass nicht jede Webseite von Null auf programmiert werden muss, sondern aus einem Set an vorgefertigten Elementen zusammen gestellt werden kann.

Themes und Templates haben aber auch Nachteile: Nutzer sehen schnell Ähnlichkeiten zwischen Webseiten mit gleichen Templates. Selbst wenn Farben, Typografie und Inhalte variieren, erkennen auch Laien schnell wiederkehrende Muster.

Das Enfold Theme für Wordpress wurde bereits über 100.000 Mal gekauft – Kein Wunder, dass viele Seiten gleich aussehen. (Screenshot: kriesi.at)

So werden Webseiten, die auf fertigen Themes basieren, ohne Individualisierung austauschbar. Nutzer sehen keinen Grund mehr, auf der Seite zu bleiben, und wechseln viel schneller zu den direkten Wettbewerbern, die manchmal sogar das gleiche Theme einsetzen. Hinzu kommt, dass viele Templates nicht fehlerfrei sind und vor allem durch die Fülle an Funktionen die Webseite verlangsamen. So bleibt für eine Individualisierung der fertigen Themes meist zu wenig Zeit übrig.

Wenn du schon ein vorgefertigtes Theme oder Template einsetzt, solltest du demnach genug Zeit zur Fehlerbehebung, Performance-Optimierung und vor allem für die Individualisierung einplanen. Wenn du dich allerdings mit der Entwicklung von Themes auskennst oder kompetente Ansprechpartner dafür hast, entwickelst du lieber gleich was eigenes, denn das kostet oftmals sogar weniger Zeit als die Optimierung fertiger Themes.

Webfonts

Viele vorgefertigte Themes bieten Unmengen an Schriftarten, welche meist über Google Fonts eingebettet werden. Das Problem dabei ist allerdings, dass jede extern eingebettete Sonderschriftart extra Ladezeit benötigt.

Bei einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit im Internet von acht Sekunden können wir uns wegen Sonderschriften kaum eine langsamere Ladezeit erlauben.

Du kannst die Ladezeit in den Griff bekommen, indem du Webfonts lokal auf deinem Server hostest und auf ein Minimum reduzierst. Schau dir beispielsweise mal den „Performance-König“ Amazon an: Der Marktplatz kommt durch völlige Vermeidung von Sonderschriftarten auf Ladezeiten von unter 0,5 Sekunden – Arial sei Dank. Da dies aber selten mit ästhetischem Anspruch vereinbar ist, empfehle ich dir folgende Faustregel: Setze nie mehr als zwei Webfonts ein oder arbeite für einzelne Highlights mit .svg Vektoren - dazu später mehr.