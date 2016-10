Weck den Bastler in dir: „Schnelleinstieg Raspberry Pi Zero“ gratis zum t3n-Abo

Kaum ist die kleine Variante Raspberry Pi Zero erschienen, schon gibt es auch ein Buch dazu. Der Autor hat bereits eine ganze Reihe an Fachbüchern über den beliebten Bastelrechner geschrieben, kann also genau sagen, ob und wofür sich die abgespeckte und günstigere Raspberry-Pi-Variante lohnt. In seinem neuesten Buch für Einsteiger erklärt er genau, wie man die Zero-Version aufsetzt oder welches Zubehör dafür ideal ist. Er zeigt, welche Programme und Tools Bastlern mit Raspberry Pi Zero zur Verfügung stehen, wie viel sie damit drucken und das Board im Netzwerk nutzen können. Er liefert Anleitungen, um Raspberry Pi Zero als Spielekonsole einzusetzen, damit einen Smart-TV zu bauen oder die GPIO-Pinleiste zu programmieren. Mit zahlreichen Abbildungen, Tabellen und Code-Beispielen ist das Buch der ideale Einstieg in die Welt der Raspberry Pis.