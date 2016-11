Wegen Trump: Das Internet Archive sichert eine Kopie in Kanada

Das Internet Archive stellt sich auf Änderungen durch die neue US-Präsidentschaft ein und baut eine Kopie seiner Datenbank, die „Millionen“ kosten wird.

Internet Archive rechnet mit Einschränkungen

Der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bewegt die ersten Organisationen in der Technologiebranche zu konkreten Maßnahmen. Das Internet Archive, Betreiber der Wayback Machine, mit der Websites bis zu 20 Jahre zurückverfolgt werden können, will eine Kopie seiner Datenbank in Kanada sichern.

„Wir stellen uns auf ein Web mit stärkeren Einschränkungen ein“, begründet Brewster Kahle, Gründer der Non-Profit-Organisation, die Datensicherung in Kanada. Das Internet Archive will damit auch die Privatsphäre sichern, denn aktuell sammelt das Portal nicht die IP-Adressen seiner Nutzer.

Das Internet Archive speichert seit 1996 Websites und macht sie durch die Wayback Machine abrufbar. (Bild: Flickr/Bestimmte Rechte vorbehalten von Jason „Textfiles“ Scott)

Datenbank mit 50 Petabytes

Die Datenbank der Website-Bibliothek umfasste im August 2014 50 Petabytes. Neben der Wayback Machine mit mehr als 279 Milliarden Websites bietet die Organisation auch Zugang zu Büchern, Filmen und Spielen. Die Sicherung werde „Millionen“ kosten, schreibt Kahle in seinem Blog und bittet um Spenden.

„Die Wayback Machine speichert 300 Millionen Seiten pro Woche, sodass niemand die Vergangenheit ändern kann, weil keine digitalen Aufzeichnungen existieren. Das Web braucht die Erinnerung“, appelliert der Internet-Archive-Gründer.

via venturebeat.com