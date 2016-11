Weihnachtsshopping dieses Jahr altmodisch: Digitale Gadgets kaum gefragt

Drohnen, Smartphones, Smartwatches, E-Book-Reader – das klingt nach Weihnachtsbestsellern? Weit gefehlt, denn dieses Weihnachten wird ziemlich analog.

Für den Handel steht die umsatzstärkste Jahreszeit bevor, denn in Kürze stürzen wir uns alle wieder in das Weihnachtsshopping. Die Otto Group hat zusammen mit dem Onlinemarktforscher Appinio Verbraucher zu ihren Weihnachtseinkäufen befragt, um herauszubekommen, welche Gadgets dieses Jahr besonders beliebt sind. Die überraschende Antwort: Digitale Gadgets spielen dieses Weihnachten eher eine untergeordnete Rolle. Weihnachten wird wohl bei vielen ziemlich analog.

Digitale Gadgets spielen keine Rolle unter dem Weihnachtsbaum

Deutschlands Nummer zwei im Onlinehandel, die Otto Group, hat über Appinio 1000 Verbrauchern die 14 aktuell beliebtesten technischen Gadgets zur Auswahl vorgelegt und gefragt, welches dieser Geräte dieses Jahr wohl unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Überraschenderweise wollten 57,1 Prozent der Befragten gar keines dieser Gadgets verschenken. VR-Brillen sind mit nur drei Prozent genauso unbeliebt wie E-Book-Reader mit 3,2 Prozent, Smartwatches sind mit 6,5 Prozent nicht viel besser dran.

Welche Gadgets dieses Weihnachten verschenkt – oder besser gesagt: nicht verschenkt werden. (Grafik: Otto Group, Icon Weihnachtsbaum: flaticon.com/Vignesh Oviyan)

Was stattdessen unter dem Baum liegt: Die beliebtesten Geschenke für Weihnachten 2016

Geschenkgutscheine oder Geld führt die Tabelle an, dicht gefolgt von Büchern (und einer verschwindend geringen Anzahl von E-Books) sowie Lebensmittel oder Süßwaren, so hat eine andere Verbraucherumfrage von Ernst & Young festgestellt.

Wofür Geschenkgutscheine eingelöst werden

Das Startup Wunschgutschein.de will dieses Jahr schon gut zwei Millionen Geschenkgutscheine von Nutzern eingelöst haben. Die Gutscheine sind nicht anbietergebunden, der Beschenkte wählt unter 500 Anbietern aus und sucht sich sein Geschenk so quasi selbst aus. Die Anzahl der verkauften Gutscheine und die Tatsache, dass der Nutzer den Verwendungszweck selbst aussucht, ermöglicht einen guten Einblick in die Vorlieben der Verbraucher.

Marktplätze (32.8 Prozent) – die Liste wird von Gutscheinen der großen Marktplätze angeführt, wie Amazon, Hitmeister und Rakuten oder Dawanda, der Marktplatz für Selbstgemachtes. Mode & Parfum (24,7 Prozent) – etwas eindeutiger wird es beim zweiten Platz, hier gehen Gutscheine von Anbietern wie Zalando, Dress-for-Less, Fashionette oder Flaconi über den Tisch. Tiere und Freizeit (15,4 Prozent) – der dritte Platz wird belegt von Gutscheinen für Anbieter wie Zooplus, Fahrrad.de oder Amorelie.

Digitales und Elektronik ist auch bei den Geschenkgutscheinen erst an vierter Stelle mit 13,3 Prozent der eingelösten Gutscheine zu finden.

via www.ottogroupunterwegs.com