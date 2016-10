Anzeige

Das Weihnachtsgeschäft ist für E-Commerce-Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Um die besten Ergebnisse zu erreichen, sind zeitlich und thematisch abgestimmte E-Mails eines der wichtigsten Mittel.

Mit den richtigen E-Mails zum richtigen Zeitpunkt macht ihr eure Angebote so unwiderstehlich wie selbstgebackene Plätzchen. Die E-Mail Marketing-Experten von Newsletter2Go zeigen euch das gelingsichere Rezept für euer Weihnachts-E-Mail-Marketing.

1. Schritt: Man nehme…

Das wichtigste ist natürlich auch im Weihnachtsgeschäft euer Plan. Den Versand eurer E-Mails solltet Ihr an bestimmten Stichtagen innerhalb der Vorweihnachtszeit festlegen. Wichtige Daten sind zum Beispiel der Black Friday (25. November) beziehungsweise der Cyber Monday (28. November), die den Auftakt zum Weihnachtsgeschäft darstellen, der Nikolaustag oder die Adventssonntage.

Dabei solltet ihr auch gleich festlegen, welche Empfänger welche Sorte von E-Mails erhalten sollen. Indem ihr eure Empfänger in Segmente einteilt, erhöht ihr die Relevanz der E-Mails für eure Zielgruppen. Basierend auf dem Kaufverhalten könnt ihr zum Beispiel Deko-Liebhabern Angebote für Weihnachtsdekoration senden und Foodies mit Backrezepten und Küchen-Gadgets erfreuen.

Die wichtigste Zutat für euer Weihnachts-E-Mail Marketing sind die passenden Inhalte. Die Herausforderung dabei: Nicht jeder Empfänger interessiert sich für die gleichen Themen. Mit personalisierten Inhalten, die sich nach den Empfängern richten, seid ihr also am besten vorbereitet. Im Vergleich zum restlichen Jahr gibt es einen wichtigen Unterschied. An Weihnachten suchen die meisten Menschen nach Geschenken und nicht vorrangig nach Produkten, die sie selbst kaufen möchten. Deshalb solltet auch ihr euch nicht nur auf die Empfänger konzentrieren, sondern beim E-Mail Marketing auf ihr Umfeld eingehen. Ihr könnt eure Empfänger zum Beispiel mit Empfehlungen und kuratierten Geschenklisten unterstützen.

2. Schritt: Die richtige Form

Es liegt nahe, nicht nur die Inhalte der E-Mails, sondern auch das Design weihnachtlich zu gestalten. Dabei müsst ihr aber nicht gleich über die Stränge schlagen. Die Wiedererkennbarkeit eurer Marke geht vor. Schon mit einigen subtilen Anpassungen verbreitet ihr genügend Weihnachtsstimmung. Das können zum Beispiel ein festliches Farbschema, Ornamente oder Bildmotive sein.

Wer auf den Aufwand verzichten möchte, ein eigenes E-Mail-Design für das Weihnachtsgeschäft zu erstellen, verwendet einfach eine weihnachtliche HTML-Newsletter-Vorlage. Dabei solltet ihr beachten, dass sich das Weihnachtsgeschäft zunehmend im mobilen Bereich abspielt. Eure E-Mails müssen also unbedingt responsiv und Mobile Commerce-tauglich sein.

3. Schritt: Timing und Steuerung

Damit euer Weihnachtsgeschäft erfolgreich ist, muss vor allem der Versandzeitpunkt der E-Mails mit der Botschaft zusammenpassen. Wann genau der optimale Zeitpunkt für den Versand ist, unterscheidet sich letztendlich je nach Zielgruppe. Bestimmend sind Online-Zeiten, Kaufgewohnheiten und viele weitere Faktoren. Hier hilft euch nur eines – testen.

Die Inhalte eurer E-Mails müssen immer tagesaktuell sein. Vor Weihnachten erzielt ihr zum Beispiel mit Geschenkempfehlungen wahrscheinlich größere Erfolge, nach Weihnachten mit speziellen Angeboten für Gutschein-Einlöser.

4. Schritt: Auswertung

Die Ergebnisse eurer Kampagnen können euch wertvolle Informationen für das nächste Jahr liefern. Einige grundlegende Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klickrate und Conversionrate solltet ihr auf E-Mail- und Zielgruppenebene vergleichen, um eure Strategie in Zukunft zu verfeinern.

Besonders nützlich kann es sein, für das nächste Jahr neue Kundensegmente zu bilden. Einerseits könnt ihr vorhandene Kunden anhand ihres Verhaltens in neue Segmente einteilen. Andererseits können auch neue Kunden, die während des Jahres dazugewonnen werden, gleich anhand ihrer Merkmale bestimmten Segmenten zugeordnet werden. Zum Beispiel könnt ihr direkt bei der Anmeldung nach den Interessen der Kunden fragen.

Das Rezept für das perfekte Weihnachtsmailing öffnet sich bei einem Klick auf das Vorschaubild:

Ihr seid auf den Geschmack gekommen und möchtet sofort mit E-Mail-Marketing ins Weihnachtsgeschäft starten? Probiert es aus mit der intuitiven Newsletter-Software von Newsletter2Go. Für eure erste Bestellung bekommt ihr mit dem Code T3N-KS-16 bis Weihnachten zehn Prozent Rabatt auf Prepaid-E-Mail-Credits.

