Endlich offline: So gehst du perfekt in die Weihnachtsfeiertage

Über die Feiertage immer erreichbar sein? Muss nicht sein! In unserer Themenwoche Karriere verraten wir, wie du Weihnachten ohne schlechtes Gewissen genießen kannst.

Herrje, was ist das wieder für ein Ergebnis? Für viele sind die Weihnachtsfeiertage offenbar kein Grund, um von der Arbeit abzulassen. Rund 73 Prozent der Berufstätigen in Deutschland, die über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren Urlaub haben, sind dennoch dienstlich erreichbar. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage aus dem Vorjahr im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Weihnachtsfeiertage: Telefonieren mit dem Chef

Am häufigsten werden demnach Telefonanrufe beantwortet. 60 Prozent der Befragten gaben an, in diesem Zeitraum trotz Urlaub mit Kollegen, Kunden oder dem Chef über dienstliche Dinge zu sprechen. Über die Hälfte der Befragten (55 Prozent) beantwortet außerdem berufliche E-Mails oder SMS. Muss das sein?

„An den freien Tagen auch mal komplett abzuschalten, sollte sowohl im Interesse der Mitarbeiter wie auch der Unternehmen liegen“, kommentierte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Das finden wir auch. Deshalb gibt’s jetzt fünf Tipps, wie du ohne schlechtes Gewissen in die Weihnachtsfeiertage startest.

Kümmere dich um eine Urlaubsvertretung

Wie vor jedem Urlaub solltest dich um eine verlässliche Vertretung kümmern. Dies gilt vor allem, wenn du auch bis über Silvester frei hast. Informiere deine Kollegen zwei Wochen vorher über den anstehenden Urlaub. Eine gegebenenfalls notwendige Einarbeitung des Vertretungspartners sollte persönlich und nicht per E-Mail erfolgen, um Missverständnisse zu vermeiden. So kannst du sicher sein, dass deine Kollegen auch ohne dich zurechtkommen und du die Arbeit nicht mit in den Urlaub nimmst.

Bringe deine To-do-Liste auf Vordermann

Die Vorweihnachtszeit ist perfekt geeignet, um endlich jene Aufgaben im Job zu erledigen, die du schon das ganze Jahr vor dir hergeschoben hast. Akten sortieren, mit einem bestimmten Kollegen zu Mittag essen oder deine Idee dem Vorgesetzten präsentieren. Je übersichtlicher die To-do-Liste vor den Feiertagen ist, desto entspannter wird der Urlaub. Übrigens: Auch wenn es paradox klingt, solltest du am letzten Arbeitstag schon an den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub denken. Schreib auf, womit du nach deiner Rückkehr weitermachen willst.

Richte eine Abwesenheitsnotiz ein

Wer bis über Silvester nicht arbeitet, sollte darüber hinaus die Einrichtung einer Abwesenheitsnotiz in Betracht ziehen. Denn auch externe Kollegen oder Kunden wollen informiert sein. Wie eine perfekte Abwesenheitsnotiz aussieht, haben wir bereits in diesem Artikel ausführlich behandelt. Vergiss nicht, in der Notiz die Kontaktdaten deines Vertretungspartners zu hinterlassen.

Schalte die E-Mails ab

Hast du alle wichtigen E-Mails abgearbeitet? Prima. Dann steht einem perfekten Start in die Weihnachtsfeiertage eigentlich nichts mehr im Wege. Vorausgesetzt, du schaltest auch deine dienstlichen E-Mail-Konten ab. Nur so verhinderst du, weitere Mehrarbeit mit in den Urlaub zu nehmen. Selbst wenn auch von deinen Kollegen über die Feiertage keine E-Mails zu erwarten sind, gibt’s immer noch genügend nervige Newsletter. Also, ab in die Einstellungen deiner Inbox und das Postfach deaktivieren.

Räume deinen Schreibtisch auf

Wenn du nicht ohnehin zu den Leuten gehörst, die einen rundum organisierten Schreibtisch ihr Eigen nennen, nutze den Jahresendspurt doch dafür, mal deinen Arbeitsplatz gründlich aufzuräumen. Auch eine Grundreinigung von Schreibtisch und Hardware kann nicht schaden: Was sich über Monate an Keimen zwischen Tastatur und Kaffeebecher ansammelt willst du lieber gar nicht wissen. Schnapp dir also einen feuchten Lappen und wische ordentlich durch. Du wirst es dir danken!