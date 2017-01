Spotify-Investor steckt 30 Millionen Euro in deutsches Fintech

Frisches Kapital für Weltsparen aus Berlin. Das Fintech sichert sich 30 Millionen Euro – die Investoren sind hochrangig.

Das Berliner Startup Weltsparen hat sich in einer neuen Finanzierungsrunde 30 Millionen Euro gesichert. Wie deutsche-startups.de am Donnerstag zuerst berichtete, beteiligten sich Thrive Capital, Ribbit Capital und Index Ventures an dem Jungunternehmen, das international unter dem Namen Raisin firmiert.

Thrive Capital ist in der Szene alles andere als ein unbekannter Investor. Die Venture-Capital-Firma aus den USA stattete bereits früh Unternehmen wie Spotify, Slack oder Github mit Geld aus. Insgesamt flossen bisher 60 Millionen Euro in Weltsparen.

Weltsparen ist ein Marktplatz für Kleinanleger

Das Team von Weltsparen. (Foto: Weltsparen)

Das Fintech wurde 2013 gegründet und versteht sich als Marktplatz für Tages- und Festgeldanlagen. Bei Weltsparen eröffnet der Kunde ein gebührenfreies Verrechnungskonto, das Weltspar-Konto, das online bei der deutschen MHB-Bank AG geführt wird. Über das Onlinebanking kann der Kunde dann unbegrenzt viele Anlagen abschließen und verwalten. Der Vorteil: Jeder Kunde muss sich nur ein einziges Mal per Post- oder Video identifizieren und seine Daten angeben. Die Übermittlung der Kundendaten an die ausgewählten Partnerbanken übernimmt das Fintech.

Mehr als 45.000 Registrierungen

„Unser Ziel ist es, Raisins innovative Stellung zu stärken und zur ersten Anlaufstelle für alle Europäer in puncto Spar- und Anlagebedarf zu werden”, teilte Tamaz Georgadze, Gründer von Raisin, in einer Erklärung mit. Nach eigenen Angaben haben sich bereits mehr als 45.000 Kunden bei Weltsparen registriert. Spareinlagen im Wert von zwei Milliarden Euro will das Fintech schon vermittelt haben. In Deutschland konkurriert das Unternehmen mit Anbietern wie Zinspilot oder Savedo.