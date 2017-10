Weniger Listings, mehr Übersicht: So sieht die neue Ebay-Suchfunktion aus

Ebay räumt seinen Produktkatalog auf. Nach den Bewertungen und neuen Produktseiten kommt jetzt die gruppierte Suchfunktion. Das bedeutet: Weniger Listings, mehr Übersicht.

Der Marktplatz Ebay befindet sich seit einiger Zeit in einer großen Umbruchphase. Die riesige Menge von knapp einer Milliarde Listings soll in einen übersichtlichen und immer besser durchsuchbaren Produktkatalog verwandelt werden. Bisher sind oft dutzende Angebote mit mehr oder weniger identischem Inhalt und zum selben Produkt in der Suche zu finden. Jetzt ändert sich das mit einer neuen Funktion der Ebay-Suche, die identische Treffer gruppiert. Nachdem vor einiger Zeit die Startseite stark mit personalisierten Angeboten versehen wurde, ist das der nächste Schritt von Ebay zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses.

Neue Ebay-Suchfunktion: Angebote gruppiert anzeigen

Auf diesem Bild demonstriert Ebay die aktuelle Doppelung von Listings. (Screenshot: Ebay)

Aus Nutzersicht ist das Feature recht simpel. Einen Begriff in das Suchfenster eingeben, dann oberhalb der Treffer den Button „Suchergebnisse gruppieren“ anklicken und schon macht Ebay aus beispielsweise 10.000 Listings für Mikrowellengeräte noch 953 gebündelte Angebote. Eben so viele Treffer, wie auch unterschiedliche Produkte angeboten werden.

Hier werden die gruppierten Angebote von Ebay demonstriert. Ein Screenshot der deutschen Lösung ist weiter unten zu finden. (Screenshot: Ebay)

Wie der für die Suche zuständige Manager Jon Glick im Ebay-Blog ankündigt, soll die Funktion im Laufe der Woche sowohl in den USA als auch in Deutschland und weiteren Ländern freigeschaltet werden.

Was Ebay bisher schon verändert hat

Im ersten Schritt hat Ebay seine Daten strukturiert. Die meisten Produkte, die bei Ebay angeboten werden, müssen seit kurzer Zeit eine einzigartige Produktkennziffer haben – die Gtin, frühe auch als Ean bekannt. Diese Gtin ist eine globale Artikelnummer, die vom Hersteller vergeben wird, und ermöglicht es, ein Produkt eindeutig zu identifizieren. Unter anderem legte dieser Schritt die Grundlage für umwälzende Veränderungen bei Ebay.

Bündelung von identischen Listings

Suchen Kunden weitere Angebote zum selben Produkt, dann führt seit einiger Zeit schon der Link „Weitere Artikel wie dieser“ zu weiteren Vorschlägen.

Ebay bündelt einige identische Angebote schon jetzt. (Screenshot: Ebay)

Produktbewertungen

Bis vor kurzem konnten Ebay-Kunden nur Verkäufer bewerten, aber nicht die Produkte, die sie kaufen. Seit einiger Zeit hat Ebay Produktbewertungen eingeführt, die theoretisch in allen Listings des jeweiligen Produktes auftauchen.

Neue Produktseiten

Über diese Produktbewertungen kommt der Kunde auch zu den neuen Produktseiten, die gebündelt Angebote zu dem abgebildeten Produkt anzeigen, sortiert nach dem Artikelzustand. Im Beispiel nach „Brandneu“, „Fast neu“ und „Gebraucht.“

Die Buy-Box, den Warenkorb-Button, bekommt dabei ein einziger Händler. Die weiteren Angebote anderer Händler reihen sich darunter ein.

Ebay-Manager Glick betont, dass sich Ebay noch „am Anfang der Reise“ befände und Nutzer bald noch mehr Neuerungen erwarten könnten, die auf Machine-Learning und strukturierten Daten basieren würden. Die Ankündigung lässt hoffen, denn an vielen Stellen ist das Ebay-Produktangebot immer noch unübersichtlich und chaotisch.

