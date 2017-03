Kampagnen zeigen Erfolg: Werbeblocker-Quote in Deutschland sinkt merklich

Im vierten Quartal 2016 ist die Nutzung von Werbeblockern deutlich zurückgegangen. Das geht aus Messungen des Bundesverbands Digitale Wirtschaft zurück.

BVDW: Drastischer Rückgang bei der Nutzung von Werbeblockern

Im vierten Quartal 2016 haben Werbeblocker die Anzeigendarstellung bei 17,04 Prozent der Seitenaufrufe verhindert. Im dritten Quartal desselben Jahres lag diese Quote noch bei 19,11 Prozent. Das geht aus Messungen des Online-Vermarkterkreises (OVK) des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hervor. Der OVK dient als zentrales Gremium der 18 größten deutschen Online-Vermarkter. Die hier ausgewerteten Werbeblocker-Messungen stammen jedoch von nur rund einem Drittel der Mitglieder.

Im mobilen Bereich spielen Werbeblocker bislang keine allzu große Rolle. (Bild: Shutterstock)

„Vor diesem Hintergrund ist besonders erfreulich, dass die Adblocker-Rate kontinuierlich rückläufig ist. Branchenweite Maßnahmen wie ein offener Dialog mit den Nutzern sowie die Optimierung der Qualität der Online-Werbung entfalten mehr und mehr ihre Wirkung“, so Oliver von Wersch, der für Gruner + Jahr Digital arbeitet und den BVDW als Werbeblocker-Experte berät. Als weiteren wichtigen Faktor nennt von Wersch die zunehmende Nutzungsverlagerung auf den Mobile-Bereich. Hier sind Werbeblocker weniger verbreitet als auf dem Desktop.

Werbeblocker-Quote: Anhaltender Abwärtstrend seit 2015

Nach BVDW-Angaben sinkt die Werbeblocker-Quote in Deutschland seit Anfang 2015 fast kontinuierlich. Nur im vierten Quartal 2015 gab es einen kleinen Anstieg um 0,36 Prozent. Bemerkenswert an den aktuellen Zahlen ist daher nicht die Tendenz, sondern vielmehr die Fallhöhe: Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht die Messung einer Senkung der Werbeblocker-Rate in Deutschland um 4,48 Prozent.

