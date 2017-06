Werbung in der virtuellen Realität: Dieses Ad-Format plant Google für VR

Geht es nach Google soll auch die virtuelle Realität nicht werbefrei bleiben. Der Suchmaschinenriese experimentiert derzeit mit Ad-Formaten für VR-Welten, etwa einem Werbe-Würfel.

Google: Werbung auch für VR

Soll die virtuelle Realität ohne Werbung auskommen? Nicht, wenn es nach Google geht. In der konzerneigenen Ideenschmiede Area 120 wird derzeit mit verschiedenen VR-Werbeformaten experimentiert, wie es in einem entsprechenden Blogeintrag heißt. Die Projekte, an denen gearbeitet werde, steckten zwar noch in den Kinderschuhen, sollen aber bald getestet werden können. Bei der ersten Idee aus dem Startup-Inkubator handelt es sich um einen Werbe-Würfel.

VR-Werbe-Würfel: So stellt sich Google die Werbung in der virtuellen Realität vor. (Gif: Google)

Nutzer sollen mit dem Würfel in einem VR-Raum interagieren können, etwa, indem sie eine Seite des Würfels einige Sekunden lang anschauen oder sie anklicken. Dann öffnet sich eine Videowerbung, die von den Nutzern angeschaut und leicht wieder geschlossen werden kann. Anschließend erscheint ein Link, über den zum Beispiel eine beworbene App heruntergeladen werden kann.

VR-Ads von Google: Nützlich und nicht nervig?

Die Area-120-Entwickler legen eigenen Angaben zufolge Wert darauf, dass sich die von ihnen entworfenen VR-Werbeformate leicht in Anwendungen implementieren und anpassen lassen. Auch sollen sie für die Nutzer nützlich und nicht nervig sein. Einige vielversprechende Ergebnisse habe es schon gegeben, heißt es. Grund für die Experimente mit den Werbeformaten sei übrigens, dass Entwickler nach Wegen suchten, um ihre VR-Anwendungen zu monetarisieren.

Künftig soll die Entwickler-Community in die Entwicklung von VR-Werbeformaten mit einbezogen werden. Im Fokus stehen insbesondere Cardboard, Daydream und Samsung Gear VR. Für Entwickler, die an dem Programm teilnehmen wollen, hat Google einen entsprechenden Antrag online zur Verfügung gestellt. Ein SDK, das sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, soll schon vorhanden sein.

