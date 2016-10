Werbung à la 1984: Yahoo-Patent beschreibt totale Überwachung

Ein Yahoo-Patent zeigt, wie sich personalisierte Werbung auch außerhalb des Internets einsetzen ließe. Zur Umsetzung des Konzepts müssten wir im öffentlichen Raum dauerhaft überwacht werden.

Yahoo: Zielgerichtete Werbung für die Welt von Morgen

Geht es nach einem Patentantrag von Yahoo, dann wird personalisierte Werbung in Zukunft nicht mehr nur im Internet existieren. Mithilfe smarter Werbetafeln soll das Prinzip auch auf die Offline-Welt übertragen werden. Um das zu erreichen, müssten jedoch noch aufdringlichere Überwachungsmethoden eingesetzt werden, als wir es aus dem Internet kennen.

Laut Patentantrag wären die digitalen Anzeigetafeln mit Sensoren und Kameras ausgestattet und könnten so das Publikum an öffentlichen Plätzen erkennen. Dann könnte auf die jeweilige Gruppe ausgerichtete Werbung angezeigt werden. Yahoo nennt das „Grouplization“. Um herauszufinden, was eine Gruppe sehen will, sollen unterschiedliche Datenquellen angezapft werden. Die reichen von harmlosen Dingen wie der Uhrzeit bis hin zur biometrischen Erfassung der einzelnen Passanten anhand von Gesichts- oder Retinaerkennung.

Yahoo-Patent: Dagegen wirkt Internet-Tracking ziemlich harmlos. (Grafik: US Patent Office)

Yahoo-Patent: Eine dystopische Werbe-Vision

Genau genommen geht es Yahoo bei dem Patentantrag darum, möglichst effektive Werbung für Gruppen auszuspielen. Sobald dafür aber Bewegungsdaten und sogar biometrische Informationen von Einzelpersonen benötigt werden – und ohne wäre ein solches System vermutlich kaum effektiv –, kommen wir aber in einen Bereich, der selbst die Tracking-Methoden im Internet harmlos aussehen lässt.

Auf absehbare Zeit werden wir eine solche Überwachung im Namen des Marketings natürlich nicht erleben. Allein aus rechtlicher Sicht dürften sich eher Modelle durchsetzen, bei denen sich Nutzer freiwillig gegenüber einer Anzeigetafel identifizieren. Aber auch das wäre natürlich aus Datenschutzsicht nicht erstrebenswert.

