Die wertvollsten Marken der Welt: Google stößt Apple vom Thron

Seit 2012 war Apple ununterbrochen die wertvollste Marke der Welt. Jetzt hat Google die Dominanz durchbrochen und sich wieder an die Spitze des Markenrankings gesetzt. Auf Platz drei lauert Amazon.

Nach fünf Jahren an der Spitze musste Apple seine Top-Platzierung im Ranking der wertvollsten Marken der Welt an Google abtreten. Der aktuellen Ausgabe der „Brand Finance Global 500“ zufolge hat Google gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent an Markenwert zugelegt. Apple wiederum hat einen Rückgang um satte 27 Prozent hinnehmen müssen. Auf dem dritten Platz folgt Amazon, das seinen Markenwert um 53 Prozent steigern konnte. Die Top 3 des Markenrankings verfügen jeweils über einen Markenwert jenseits der 100 Milliarden US-Dollar.

Von den deutschen Konzernen hat es keiner in die Top-10 des Rankings der wertvollsten Marken der Welt von Brand Finance geschafft. Mit BMW auf Platz 17 und der Deutschen Telekom auf 19 finden sich immerhin zwei deutsche Marken unter den 20 weltweit wertvollsten Brands. Überraschend stark präsentierte sich der vom Abgasskandal gebeutelte VW-Konzern. Die Marke VW konnte beim Wert um 32 Prozent zulegen und ist immerhin Nummer vier in Deutschland – gleich hinter Mercedes-Benz.

Die Top 10 der weltweit wertvollsten Marken in der Übersicht:

In puncto Markenstärke hat sich der Spielwarenhersteller Lego seinen Platz an der Spitze des Rankings vom Vorjahressieger Disney zurückgeholt. Die Markenstärke Legos führt Brand Finance auf das Lizenzgeschäft und Kooperationen wie „Lego Harry Potter“ oder „Lego Star Wars“ zurück. Ebenfalls in den Top-5 des Markenstärke-Rankings befinden sich Google, Nike, Ferrari und Visa. Aus deutscher Sicht ist die Marke Nivea die stärkste, gefolgt von Porsche und Volkswagen.

