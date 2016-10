Apple vor Google, Tesla neu dabei: Das sind die wertvollsten Marken der Welt

An der Spitze des jährlichen Interbrand-Rankings der wertvollsten Marken der Welt hat sich nichts geändert: Apple bleibt vor Google. Neu im Ranking ist Tesla.

Wertvollste Marken: Google holt etwas auf

An der Spitze des jährlichen Interbrand-Rankings „Best Global Brands“ ist alles beim Alten: Apple konnte seine Spitzenposition in der Top 100 der wertvollsten Marken der Welt halten, der Konzern steigert seinen Markenwert um fünf Prozent auf 178,1 Milliarden US-Dollar – im vergangenen Jahr hatte Apple noch um 43 Prozent zulegen können. Google auf Platz zwei holte wieder etwas auf, der Markenwert des Suchmaschinenbetreibers kletterte um elf Prozent auf 133,2 Milliarden US-Dollar. Coca-Cola auf dem dritten Platz muss dagegen einen Rückgang um sieben Prozent auf 73,1 Milliarden US-Dollar hinnehmen.

Die Spitze der wertvollsten Marken der Welt. (Screenshot: Interbrand/t3n)

Während IBM beim Markenwert ein sattes Minus von 19 Prozent auf 52,5 Milliarden US-Dollar einfuhr, gehören Amazon und Facebook zu den Überfliegern in den Top 100. Amazons 33-prozentiges Plus (50,3 Milliarden US-Dollar, Platz acht) wird nur von Facebook übertroffen, das sich einmal mehr steigern konnte.

Nach einem Plus von 54 Prozent auf 22 Milliarden US-Dollar und einem Sprung von Platz 39 auf 23 schlägt das Social Network dieses Jahr mit einem Zuwachs von 48 Prozent zu Buche. Der aktuelle Markenwert von 32,6 Milliarden US-Dollar bedeutet zugleich einen Sprung auf den 15. Rang im Markenranking. Ebenfalls kräftig zulegen konnten unter anderem Adobe (plus 21 Prozent) und Lego (plus 25 Prozent).

Wertvollste Marken: VW stinkt ab

Mit Mercedes-Benz findet sich ein deutsches Unternehmen in den Top 10 des aktuellen Interbrand-Rankings (43,5 Milliarden US-Dollar). Mit BMW liegt ein weiterer deutscher Autobauer auf Platz elf nur knapp dahinter (41,5 Milliarden US-Dollar). VW leidet aus Markenwert-Sicht weiter unter dem Abgasskandal. Wie im Vorjahr ging es auch in den vergangenen Monaten um neun Prozent bergab. 11,4 Milliarden US-Dollar bedeuten nur noch Platz 40. Neu ins Ranking eingestiegen ist der Elektroautobauer Tesla auf Platz 100, dessen Markenwert rund vier Milliarden US-Dollar beträgt.