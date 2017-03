War da was? Whatsapp bringt die alten Statussprüche zurück

Mit der Einführung des neuen Snapchat-artigen Whatsapp-Status sind auch die alten Statusmeldungen verschwunden. Wer sich daran gestört hat, kann jetzt jedoch aufatmen – die Funktion ist wieder da.

Whatsapp: Android-Beta bringt alte Statusmeldungen zurück

Ende Februar 2017 hat Whatsapp eine neue Status-Funktion erhalten. Die funktioniert ein wenig wie Snapchat und ermöglicht das Teilen von Fotos, Videos und animierten Gifs, die der Nutzer selbst verändern kann. Allerdings verschwindet dieser neue Status nach 24 Stunden wieder automatisch. Mit Einführung des neuen Status verschwand aber auch die altbekannte Statusmeldung in Textform, die standardmäßig „Hey there! I’m using Whatsapp“ anzeigte, aber durch eigene Texte und/oder Emojis ersetzt werden konnte.

Whatsapp: Viele Nutzer vermissen die alten Statusmeldungen. (Screenshot: Play-Store)

Die Entfernung der Statusmeldung hat bei einigen Nutzern für Unmut gesorgt. Diejenigen brauchen sich aber nicht länger grämen, denn die Funktion ist in der aktuellen Beta-Version von Whatsapp für Android wieder verfügbar. Klickt ihr in der App auf einen eurer Kontakte, findet ihr den alten Status unter „Info und Telefonnummer“. Den eigenen Status können Beta-Nutzer im Einstellungsmenü unter dem eigenen Namen anschauen und verändern.

Whatsapp: Neuer Status kommt nicht überall gut an

Im Play-Store und im App-Store gibt es einige Nutzerkommentare, die sich gegen die Status-Funktion nach Snapchat-Vorbild aussprechen. Vermutlich versucht die Facebook-Tochter, diesen Nutzern durch die Wiedereinführung der alten Statusmeldungen entgegenzukommen, ohne den neuen Status verändern zu müssen. Ob und wann auch Nutzer der regulären Whatsapp-Versionen wieder Zugriff auf ihre Statusmeldungen haben werden, ist derzeit allerdings unklar.

