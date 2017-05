CSU will Zugriff auf Whatsapp-Gespräche

Die CSU will Whatsapp-Gespräche zur Terrorbekämpfung mitlesen. Die dafür notwendigen Hintertüren dürften aber auch kriminelle Hacker anlocken.

Die CSU will in einer neuen Bundesregierung der Polizei den Zugriff auf private Whatsapp-Gespräche gesetzlich ermöglichen. Die Partei sieht dringenden Handlungsbedarf aufgrund der potentiellen Vorbereitung terroristischer Aktivitäten, die über die Messenger-App angeblich geplant werden. „Wir wissen, dass die Terroristen Whatsapp nutzen, deshalb müssen wir die gesetzliche Kontrollmöglichkeit nach der Wahl sofort angehen“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der Rheinischen Post.

Kampf gegen den Terror: CSU will Whatsapp überwachen

CSU fordert Zugriff auf Whatsapp zur Terrorbekämpfung. (Foto: dpa)

Der Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl verweist in diesem Zusammenhang auf den Terroranschlag in Ansbach im Juni. Der Täter habe damals angeblich Anweisungen aus dem Nahen Osten über Whatsapp erhalten. Der Attentäter, der vorgab, ein syrischer Flüchtling zu sein, hatte während eines Musikfestivals in der mittelfränkischen Stadt eine Bombe in seinem Rucksack gezündet. 15 Menschen wurden verletzt, der 27-Jährige starb dabei.

Der Einsatz von Hintertüren in Software für Geheimdienste und Sicherheitsbehörden wird von IT-Experten stark kritisiert. So bringen Kritiker an, dass eben jene Schnittstellen nicht selten auch Tür und Tor für kriminelle Hacker öffnen, die ebenfalls sensible Nutzerdaten abfischen. Seth Schön von der US-amerikanische Electronic Frontier Foundation (EFF) mahnt beispielsweise, dass Regierungen, die sonst behaupten, das Internet sicherer machen zu wollen, die digitale Infrastruktur dadurch nur noch mehr schwächen würden.

Übrigens, in diesem Zusammenhang könnte dich auch dieser Artikel interessieren: Whatsapp-Alternativen – Das können die Messenger von Telegram über Threema bis Wire