Wikileaks: So hackt die CIA unsere Router

Die CIA verfügt über Software, mit der sie viele bekannte Router übernehmen kann. Das zeigen Dokumente von Wikileaks.

Wikileaks: Mit dieser Software hackt die CIA unsere Router

Unter der Bezeichnung Cherryblossom führt die CIA eine Reihe von Hacker-Werkzeugen, mit denen der US-Geheimdienst die Kontrolle über eine ganze Reihe von Routern übernehmen kann. Das geht aus geheimen Dokumenten hervor, die Wikileaks im Rahmen der Vault-7-Enthüllungen veröffentlicht hat. Cherryblossom ermöglicht es der CIA, die Firmware von Routern verschiedener Hersteller zu überschreiben und so die Kontrolle über die Geräte zu übernehmen.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, nutzt die CIA zumindest in einigen Fällen den Update-Kanal der Router. Ein physischer Zugriff auf die Geräte ist daher nicht notwendig. Nach der Übernahme stehen dem Geheimdienst verschiedene Funktionen zur Verfügung. So kann die CIA den Netzwerkverkehr des Nutzers überwachen, SSL-Verschlüsselung aushebeln oder sogar Anfragen umleiten. So könnte gezielt weitere Schadsoftware auf die Endgeräte von Nutzern übertragen werden.

Wikileaks: Mit Cherryblossom kann die CIA verschiedene Router übernehmen. (Screenshot: Wikileaks)

Cherryblossom: Diese Router sind betroffen

Laut den von Wikileaks veröffentlichten Dokumenten sind Router der folgenden Hersteller anfällig für die Cherryblossom-Software:

3Com

Accton

Aironet/Cisco

Allied Telesyn

Ambit

AMIT, Inc

Apple

Asustek Co

Belkin

Breezecom

Cameo

D-Link

Gemtek

Global Sun

Linksys

Motorola

Orinoco

Planet Tec

Senao

US Robotics

Z-Com

Welche Modelle genau betroffen sind, erfahrt ihr auf dieser Liste. Allerdings ist es durchaus möglich, dass einige Router aufgrund von Updates mittlerweile gegen die Software gefeilt sind. Leider ist es aber auch nicht auszuschließen, dass die CIA zwischenzeitlich auch weitere Router-Modelle kapern kann. So oder so sollten Nutzer immer bemüht sein, die Firmware ihres Routers auf dem neusten Stand zu halten.

Auf dieser Übersichtsseite von Wikileaks findet ihr alle CIA-Dokumente, die im Zusammenhang mit Cherryblossom veröffentlicht wurden. Darunter findet ihr neben der Anleitung und einem Quick-Start-Guide (sic!) auch Dokumente, die sich mit dem Update-Prozess verschiedener Router-Modelle beschäftigen.

Ebenfalls interessant: