Mit diesem Tool automatisiert ihr eure Browser-Workflows

Mit der Chrome-Erweiterung Wildfire könnt ihr eure Arbeitsabläufe im Browser automatisieren. Wir haben einen kurzen Blick auf das Tool geworfen.

Browser-Erweiterung Wildfire lässt euch die Arbeit mit Web-Apps automatisieren

Automatisierungslösungen gibt es für alle großen Desktop-Betriebssysteme. Dank ihnen könnt ihr regelmäßig anfallende Arbeitsabläufe abspeichern und euch so eine ganze Menge Arbeit ersparen. Mit Wildfire gibt es jetzt auch ein Tool, dass als Automatisierungslösung für den Browser fungiert. Dank der Browser-Erweiterung könnt ihr also die Workflows automatisieren, für die ihr auf Web-Apps zurückgreift. Derzeit ist Wildfire nur für Chrome verfügbar, später sollen aber auch Varianten für Firefox und Opera veröffentlicht werden.

Mit Wildfire könnt ihr eure Arbeitsabläufe innerhalb des Chrome-Browsers automatisieren. (Screenshot: Wildfire)

Um einen Arbeitsablauf mit Hilfe von Wildfire automatisieren zu können, müsst ihr zunächst die Aufnahmefunktion der Erweiterung aktivieren und die Handlung dann manuell ausführen. Wildfire zeichnet dann all eure Aktionen innerhalb des Browsers auf. Anschließen könnt ihr sie euch als Liste und als Flussdiagramm anschauen und bei Bedarf im sogenannten Workflow-Manager bearbeiten. Von hier aus könnt ihr eure automatisierten Workflows auch testen und natürlich abspeichern.

Wildfire soll bald auch Javascript-Events unterstützen

Komplexere Workflows erfordern derzeit leider noch ein gewisses Maß an Nachbearbeitung im Editor. Das funktioniert nach einer gewissen Einarbeitungszeit aber ganz gut. Neben verschiedenen Event-Typen, wie Tastatur- oder Maus-Eingaben, stehen euch auch Ausdrücke zur Verfügung. So könnt ihr auf Variablen verweisen oder den Wahrheitsgehalt einer Aussage prüfen. In den kommenden Tagen soll es außerdem ein Update geben, mit dem Javascript-Ereignisse eingeführt werden sollen.

Ebenfalls für die Zukunft geplant ist die sogenannte Wildfire Cloud. Die soll zahlenden Nutzern die Möglichkeit bieten, ihre automatisierten Arbeitsabläufe Browser-unabhängig von einem Server ausführen zu lassen. Doch selbst wer daran kein Interesse hat, der findet in Wildfire ein spannendes Werkzeug zur Automatisierung eurer Workflows im Web. Die Chrome-Erweiterung könnt ihr kostenfrei aus Googles Web-Store herunterladen.

