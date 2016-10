Will.i.am und Salesforce machen das Tech-Spektakel Dreamforce zur sozialen Kundgebung

Will.i.am ruft die Tech-Community auf der US-Messe Dreamforce dazu auf, ihre Innovationskraft sozial einzusetzen. Gastgeber Salesforce spendet 128 Millionen US-Dollar.

US-Software Gigant Salesforce eröffnet seine Hausmesse Dreamforce am 5. Oktober in schon gewohnter Hollywood-Manier: Während eine hawaiianische Acoustic-Band im Hintergrund spielt, tanzen die neuen Maskottchen Astro, Cody und Einstein durch den Saal, der sich langsam mit tausenden Besuchern füllt.

Rund 170.000 Besucher strömen dieses Jahr auf die IT-Messe in San Francisco – und keiner möchte die Eröffnungskeynote verpassen. CEO und Philantrop Marc Benioff setzt während der Eröffnung am zweiten Tag der Messe starke soziale Akzente, die sich konstant fortsetzen: Ein sehr großer Teil der Show war der Initiative Red und Will.i.ams Angel-Stiftung gewidmet.

Marc Benioff eröffnet die Dreamforce 2016. (Foto: t3n/Jochen G. Fuchs)

Dreamforce sorgt für Staus in San Francisco

Alle Jahre wieder verstopft die Dreamforce ganz San Francisco, wenn rund 170.000 Besucher in die Innenstadt strömen und Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder mit der Howard Street zwischen den beiden Hauptgebäuden des Veranstaltungsortes Moscone Center gleich ganze Hauptverkehrsadern einnehmen. Für vier Tage herrscht Ausnahmezustand in der Innenstadt der kalifornischen Metropole. Mitten drin im Getümmel dieses Jahr: Unser Redakteur Jochen G. Fuchs, der das Spektakel für euch dokumentiert hat und live berichtet.

Will.i.am fordert Einsatz für Jugendbildung: „You are the most powerful Community of the World“

Der Frontmann der Black Eyed Peas, Investor und Geek Will.i.am, richtet einen flammenden Appell an die Besucher und fordert sie auf, sich für die Bildung von Kindern einzusetzen. Er versucht der anwesenden Tech-Szene zu verdeutlichen, dass ihre Innovationskraft auch für andere Zwecke eingesetzt werden kann: „You are the most powerful community of the World“.

Bildung könne so viele Missstände beheben, denn mangelnde Bildung sei Ursache für viel Gewalt und Elend weltweit, argumentiert der Musiker. Außerdem würde ein Investment in Jugendbildung der Tech-Szene später die so dringend benötigten, gut ausgebildeten Fachkräfte bringen. Er verweist auf zu behebende Bildungsdefizite innerhalb der USA.

Der Rap-Musiker spielt zum Abschluss seines Auftrittes das Musikvideo zum 2016er Remake des Black-Eyed-Peas-Titels „Where's the love“, das Will.i.am und die Band mit dem Hintergrund der weltweiten Flüchtlingskrise neu aufgenommen haben. Mit dem Engagement unterstützt die Band Will.i.ams Stiftung für Jugend-Bildung.

4 Millionen Dollar Spenden für Red von Dreamforce-Besuchern, Bill & Melinda Gates und Marc Benioff

Die Kampagne für die Aids-Stiftung Red läuft noch bis Freitag, beteiligen kann man sich auch aus Deutschland. Einfach klicken. (Screenshot: dreamforce.com)

Die Inititative Red kooperiert mit vielen bekannten Marken neben Salesforce – zum Beispiel auch mit Apple. Mit einer eigenen Produkt-Linie unterstützen Marken die Anti-Aids-Initiative mit einem Umsatzanteil. Während der Dreamforce können Besucher Red-Produkte kaufen oder unter www.dreamforce.com/red direkt an die Initiative spenden. Jeder gespendete US-Dollar wird von Bill und Melinda Gates verdoppelt – und Salesforce-CEO Benioff packt ebenfalls noch einen US-Dollar auf jede Spende.

Immer noch werden täglich rund 400 Babys geboren, die mit dem HIV-Virus infiziert sind. Red bekämpft Aids mit Aufklärung vor Ort und gibt Medikamente an Frauen und junge Mädchen aus, die ein gesundes und produktives Leben mit Aids ermöglichen.

Salesforce verschafft sich Anerkennung mit sozialem und politischem Engagement

Marc Benioff während der Eröffnungskeynote der Dreamforce 2016. (Foto: t3n/Jochen G. Fuchs)

Der IT-Gigant Salesforce und Marc Benioff zeigen seit Jahren ein sehr aktives soziales Engagement, sowohl vor Ort in San Francisco, als auch in ortsungebundenen Initiativen. Die Salesforce Foundation, die Benioffs karitativem Ansatz „1/1/1-Pledge“ folgt, investiert ein Prozent der Arbeitszeit, des Umsatzes und der Produkte in soziale Projekte. Weitere 1.000 Unternehmen haben sich Benioffs Konzept mittlerweile angeschlossen.

Ständige Einsätze in örtlichen Suppenküchen, Gemeinde- und Jugendzentren, tägliche Essens-Spenden für Obdachlose und die Stiftung eines eigenen Kinderhospitals in San Francisco – um nur einige Beispiele zu nennen – haben dazu geführt, dass in San Francisco die Gentrifikationsdebatte weitgehend an Salesforce vorbeigeführt wird. In der Stadt sprechen Einwohner, Taxifahrer, Kellner oder Verkäufer in Kaufhäusern mit uns durchgehend nur positiv vom örtlichen IT-Giganten. Ungewöhnlich in einer Stadt, in der Geeks und Nerds steigende Mieten verursachen, die Menschen aus ihren Wohngebieten vertreiben. Was in der Vergangenheit schon zu Unruhen geführt hat – samt umgekippter Pendler-Busse aus dem Silicon Valley.

Benioff resümiert während der Eröffnung das vergangene Jahr: Insgesamt 128 Millionen Spenden sind von der Salesforce Foundation geleistet worden. Davon flossen 22,5 Millionen US-Dollar in die Jugendbildung, mehr als 1,6 Millionen Stunden an gemeinnütziger Arbeit sind angefallen und über 29.000 Produkte an Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) und Non-Profit-Unternehmen wurden ausgegeben.

Salesforce gleicht Gehälter an: 3 Millionen Dollar schließen den Gender-Pay-Gap

Die Gleichstellung lässt sich Benioff 3 Millionen US-Dollar kosten. So viel zahlte Salesforce für das Schließen des sogenannten Gender-Pay-Gap, dem Verdienstunterschied zwischen Mann und Frau. Zukünftig wacht mit Tony Prophet ein sogenannter Chief-Equality-Officer, ein Gleichstellungs-Manager, über die Wahrung der Gleichstellung bei Salesforce.

Nachhaltigkeit auf der Dreamforce reicht bis zum Müll

Nachhaltigkeit lässt sich schnell auf die Fahne schreiben, wie sie in der Realität umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Wir haben die Gelegenheit genutzt und die offensichtlichste Falle in den kleinen Details untersucht: Den gigantischen Müllberg, den eine solche Messe hinterlässt. Kunststoffbecher, Lunchboxen aus Kunststoff und Pappe, Servietten und ähnliches.

Das Ergebnis: Die Verpackungsschlacht ist tatsächlich intelligent gelöst worden. Das komplette Kunststoffgeschirr, alle Becher, Lunchboxen und ähnliche Materialien, bestehen aus einem Biopolymer. Also ein pflanzlicher Kunststoff, der ohne Zusatz von Petroleum produziert wird. Hersteller des industriell kompostierbaren Verbrauchsmaterial namens „Greenware“ ist das Unternehmen Fabri-Kal aus den USA.

Wird in den USA über Umweltschutz gesprochen, ist man oft schon ein „GreenHero“, wenn die Drehtür benutzt wird, um der Klimaanlage Arbeit zu ersparen. Während der Dreamforce war der Einsatz des Hashtags „GreenHero“ wohl angemessen.

Die Reise erfolgte auf Einladung von Salesforce.com.