Willst du die Software der Zukunft gestalten? UX-Entwickler bei Maximago gesucht!

Maximago verstärkt seine Teams in den Bereichen Screendesign, WPF, HTML5 und UX. Wie Arbeit bei Maximago gelebt wird und welche Werte und Ziele das Unternehmen verfolgt, erfährst du hier.

Daniel Greitens sucht Mitarbeiter für eine Spezialeinheit: Der CEO leitet ein 32-köpfiges Team, das sich der User-Interface-getriebenen Softwareentwicklung verschrieben hat. Bei der Personalsuche steht der Gründer vor den gleichen Problemen, die die gesamte IT-Branche prägen: Es gibt wenige Spezialisten, um die sich zahlreiche Arbeitgeber bemühen. Um die besten Mitarbeiter nach Lünen zu locken, arbeitet Maximago im Recruiting mit den Vorteilen der menschorientierten und sinnstiftenden Unternehmenskultur.

„MAXIMAGO“ MAXIMAGO konzipiert, gestaltet und implementiert Software die begeistert. State-of-the-Art und immer am Benutzer orientiert. Tel.: +49 231 58 69 67 0

Das HR-Team sucht Kollegen, die die Software der Zukunft gestalten: Die UX-Designer erstellen intuitiv bedienbare Oberflächen für hochkritische Bereiche, Screendesigner setzen die Konzepte um, und das Entwicklungsteam programmiert die Konzepte mit HTML5 und WPF passgenau nach Kundenwunsch für unterschiedliche Hardware vom klassischen PC über Handhelds bis zur Hololens. „Spannender geht Entwicklung nicht“, sagt Greitens hinsichtlich seiner Kunden. Maximago arbeitet für Industrie, Versicherungen, Sicherheitsunternehmen und in nachrichtendienstlichen Kontexten.

Firmen, die von ihrer Software und der UX absolute Präzision und Genauigkeit fordern. Um diesen Anforderungen zu genügen, muss sich Daniel Greitens auf sein Team verlassen können, das sich voll mit Maximago und seinen Produkten identifiziert. Der CEO bringt seine Überzeugung auf den einfachen Claim: „Wenn ich gut zu meinen Mitarbeitern bin, sind sie auch gut zu unseren Kunden.“ Diese Wertschätzung beginnt schon vor dem ersten Tag. „Wenn der Arbeitsplatz die Bedürfnisse der Kollegen ganzheitlich erfüllt, bekommt man als Unternehmer viel zurück, allen voran Motivation und Loyalität“, sagt Greitens.

Mitarbeiterzufriedenheit durch Mitbestimmung des Teams

„Arbeitszeit ist Lebenszeit"

Um diese Worthülsen mit Leben zu füllen, bedarf es einiger Anstrengungen. „Wer bei Maximago anfängt, muss sich damit identifizieren, dass der Job einen großen Teil unseres Lebens einnimmt“, sagt Daniel Greitens. Damit das Team den Arbeitstag nicht nur zum Feierabend hinarbeitet, versucht Maximago die Zeit von neun bis 17 Uhr möglichst angenehm zu gestalten. Und dazu gehört die Gleitzeit, Überstunden sind die absolute Ausnahme. Branchenstandard sind kostenlose Getränke, ein gesponsertes Mittagessen vom Caterer, höhenverstellbare Tische und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten: Im März fährt das stark gewachsene Team zum Beispiel drei Tage nach Amsterdam, Mitarbeiter organisieren Fußballspiele, Kickerturniere und Jamsessions.

Viel wichtiger für die Mitarbeiterzufriedenheit ist aber die Mitbestimmung des Teams, sagt der CEO: Wöchentlich bringen die Führungskräfte im „Weekly“ die Kollegen auf einen gemeinsamen Wissensstand. Mit diesem Hintergrundwissen definiert Maximago etwa Anforderungen an Schlüsselpositionen im Unternehmen. „Dort sitzen Kollegen, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg und zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Deswegen ist eine umfassende und für alle zufriedenstellende Kommunikation an alle unumgänglich.“

Die Mitarbeiter-Entwicklung funktioniert individuell: Über ein Badge-System erfahren die Kollegen transparent, welche Möglichkeiten sie bei Maximago haben. Die noch junge „Employee Fitness“ hilft, Stärken zu fördern und Schwächen auszugleichen. „Wir bieten ein fruchtbares Land und viel Unterstützung für persönliche Entwicklung, weil wir einen extrem hohen Anspruch verfolgen“, sagt Greitens. Damit sich die Kollegen fortbilden, schaffen die Team-Leader Zeitpuffer in laufenden Projekten und jedes Maximago-Mitglied ist angehalten, sich in Innovationsprojekten zu engagieren. „Die persönliche Zufriedenheit ist für uns gleichwertig mit dem Unternehmenserfolg“, sagt Greitens.

Dazu gehört auch die Familienfreundlichkeit: Maximago zahlt den Eltern im Unternehmen den Kindergarten-Beitrag, außerdem gibt es ein Eltern-Kind-Büro und weitere Annehmlichkeiten für Familien.

Neben dem wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg weiß Maximago auch um seine soziale Verantwortung: Die Mitarbeiter haben zum Beispiel Abende in Seniorenheimen gestaltet oder die Außenanlagen von Kindergärten saniert. Aktuell macht ein Team die Roboter-AG einer Realschule für die Roboter-Weltmeisterschaft WRO fit.

Gesundheits-Benefits als Burnout-Prophylaxe

Mit weichen Standortfaktoren möchte Daniel Greitens auch das Thema Burnout besser meistern. „Unsere IT-Experten sind als technikaffine Menschen sehr gefährdet, weil sie sich nur schwer von der Materie lösen können“, weiß Greitens. Eine Umfrage ergab, dass die Maximago-Mitarbeiter eine überdurchschnittlich hohe Screentime haben.

Deshalb bietet Maximago Gesundheits-Benefits wie gemeinsame Mittagessen, zwei Rohkost-Tage pro Woche und vier Fitness-Angebote mit dem Fitness-Coach Volker Grunenberg (At Move): Dienstags und donnerstags kommt der Gesundheitscoach nach Feierabend. Am Freitag bittet er zum Frühsport und am Mittwoch geht es raus zur „bewegten Mittagspause“ in das grün gelegene Umfeld des Maximago-Hauptquartiers im Lüntec.

Du kannst dir vorstellen, Teil des Teams zu werden? Maximago sucht zur Zeit in den Bereichen Screendesign, WPF, HTML5 und UX.

