Nur alle paar Tage aufladen: Neue Windows-10-Notebooks mit ARM-Chips sollen „Game-Changer“ sein

Im Dezember letzten Jahres hatte Microsoft zusammen mit Qualcomm eine neue Windows-10-Gerätekategorie angekündigt. Diese setzt nicht auf x86-basierte Prozessoren von AMD, Intel oder Via, sondern auf Qualcomms Snapdragon-835-System-on-a-Chip und soll lüfterlos und ultraschlank sein. Windows 10 werde auf den ARM-Chips emuliert, alle traditionellen Desktop-Apps sollen auf dem System laufen.

Im April 2017 bekräftigte Qualcomm, dass noch in diesem Jahr mit den ersten Geräten zu rechnen sei. Bis jetzt – Mitte Oktober – ist noch keines der Produkte angekündigt worden. Microsoft und Qualcomm haben sich während einer Qualcomm-5G-Summit in Hong Kong nun aber wieder zu Wort gemeldet und erneut für dieses Jahr erste Produkte versprochen. Durch den Wechsel auf ARM-Prozessoren sollen die Geräte eine bisher unerreichte Akkulaufzeit liefern – Microsoft spricht sogar von einen „Game-Changer“.

Am Rande der Qualcomm-5G-Summit sprach Sean Keach von Trusted-Reviews mit Pete Bernard, Microsofts „Principal Group Program Manager for Connectivity Partners“, über die kommenden Geräte. Nach seinen Aussagen seien die Zahlen zwar noch absolut nicht final, allerdings zeigen sie auf, dass die Akkulaufzeit der ARM-Notebooks „erstaunlich gut“ seien. Bernard zufolge würden sie jenseits der Erwartungen liegen. „Wir hatten unseren Entwicklern hohe Vorgaben gesetzt – und sie wurde mehr als übertroffen,“ so Bernard.

„I would consider it a game-changer in terms of the way people have experienced PCs in the past.“