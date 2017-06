Krasser Leak: Teile des Windows-10-Quellcodes landen im Netz

Teile des Windows-10-Quellcodes wurden im Netz veröffentlicht. Der Leak soll im Zusammenhang mit der Verhaftung von zwei Engländern stehen.

Windows 10: Teil des Quellcodes landet im Netz

Ein Teil des Quellcodes von Windows 10 wurde von Unbekannten ins Netz gestellt. Dabei hat es sich allem Anschein nach um Quellcode gehandelt, den Microsoft im Rahmen der „Shared-Source-Initative“ mit Großkunden, Regierungen und ausgewählten Partnern teilt. Veröffentlicht wurde der Code auf der Website Beta Archive. Laut einem Statement des Betreibers der Plattform wurde der Code zwischenzeitlich aber wieder entfernt.

Windows 10: Teiles des Quellcodes wurden ins Netz gestellt. (Foto: t3n)

Nach Angaben von the Verge steht die Veröffentlichung in Verbindung mit der Verhaftung von zwei Briten. Die Beiden wurden in Zusammenhang mit dem illegalen Zugriff auf die Systeme von Microsoft verhaftet. Mindestens einer der beiden, so the Verge, soll auch an der Veröffentlichung des Windows-Quellcodes beteiligt gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es indes nicht. Laut Polizeiaussagen soll der Zugriff des Microsoft-Hacks zwischen Januar und März 2017 stattgefunden haben. Nutzerdaten sollen dabei nicht entwendet worden sein.

Windows 10: Der gesamte Umfang des Leaks

Neben dem Quellcode sollen auch bislang unveröffentlichte Windows-10-Builds und eine 64-bit-Arm-Version des Betriebssysstems teil des Leaks gewesen sein. Außerdem wurde das sogenannte „Mobile-Adaptation-Kit“ (ADK) veröffentlicht. Damit lassen sich System-Images von Windows für Smartphones erstellen.

