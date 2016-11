Microsoft spendiert Windows 10 ein virtuelles Touchpad

Ende Oktober hatte Microsoft das Creators Update für Windows 10 vorgestellt. Nutzer können sich Anfang 2017, wenn das dritte große Windows-10-Update ausgerollt wird, vor allem auf neue Funktionen im kreativen Bereich freuen. So soll etwa Paint aktualisiert werden. Ein bisher verstecktes neues Feature ist jetzt in einer neuen Testversion von Windows 10 (Build 14965) aufgetaucht, die Windows Insider schon ausprobieren dürfen: ein virtuelles Touchpad.

Mit dem neuen Feature sollen laut Microsoft externe Monitore per Tablet kontrolliert werden können, auch wenn es keine Maus gibt. Das Touchpad könnt ihr mit einem langen Fingertipp in die Taskleiste aufrufen, der zugehörige Menüpunkt heißt „Show touchpad button“. Dann erscheint ein Touchpad-Icon im Benachrichtigungsbereich rechts unten in der Taskleiste. Mit einem Klick auf dieses Icon öffnet sich das virtuelle Touchpad. In den Einstellungen könnt ihr die Funktion zudem noch nach euren eigenen Wünschen anpassen.

Here's the new onscreen trackpad feature for Windows 10. Designed for when you connect to a second display and don't have a mouse pic.twitter.com/yiL3uVLduS