Tschüss, Windows 7: Microsoft kündigt frühzeitig Ende des Supports an

Microsoft bereitet Nutzer von Windows 7 auf das nahende Ende vor. Das am weitesten verbreitete Betriebssystem verliert in drei Jahren jeglichen Support.

Man glaubt es kaum, aber Microsofts mittlerweile acht Jahre altes Betriebssystem Windows 7 ist immer noch das weltweit meistverbreitete Desktop-OS. Laut Netmarketshare besitzt es einen weltweiten Marktanteil von über 48 Prozent, Statista geht mit etwas über 36 Prozent von einer geringeren Verbreitung aus. Immerhin: In Deutschland hat Windows 10 Microsofts Windows 7 mittlerweile knapp überholt. Trotz der immer noch weiten Verbreitung ist in drei Jahren endgültig Schluss mit dem 2009 veröffentlichten Betriebssystem, denn dann wird Microsoft auch den erweiterten Support für sein letztes kachelfreies OS einstellen.

Nach dem Support-Ende am 14. Januar 2020, bietet Microsoft weder automatische Patches, Updates noch technische Hilfe über das Internet an. Darüber hinaus, so Microsoft auf der entsprechenden Informations-Seite, werden auch keine Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert, mit denen Rechner vor Viren, Spyware und anderen Arten von Schadsoftware geschützt werden können. Bis dahin müssen Besitzer eines solchen PCs sich allmählich nach Ersatz umsehen, um sich unter anderem sicher im Netz zu bewegen.

Windows 7: Grundlegender Support endete schon 2015

„Windows 7 kommt langsam in die Jahre“, sagt Markus Nitschke, Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft Deutschland. „Bereits heute wird es weder den Ansprüchen der Anwender an moderne Technologien, noch den hohen Sicherheitsanforderungen von IT-Abteilungen gerecht“, so der Manager weiter. Schon beim beliebten Windows XP, bei dem der erweiterte Support am 8. April 2014 endete, konnte Microsoft beobachten, dass Unternehmen sich besser rechtzeitig mit dem Umstieg auf eine aktuelle Plattform beschäftigen sollten. Auf diese Weise können später Risiken oder hohe Kosten vermieden werden, ergänzt Nitschke.

Microsoft betont zudem, dass Windows 7 auf längst veralteten Sicherheitsarchitekturen basiere und „für die drahtlose Welt der späten 2000er-Jahre“ entwickelt wurde. Die aktuelle Windows-Version hingegen sei auf dem aktuellen Stand der Dinge und würde über zahlreiche neue Sicherheits-Features verfügen, die ältere Versionen nicht bieten würden.

Mit Windows 10 scheint Microsoft allmählich auch endlich auf seine Kunden zu hören. Denn unter anderem soll mit dem anstehenden Creators Update der Frust mit den Updates reduziert werden. Überdies werden die Datenschutzeinstellungen verbessert, wodurch Nutzer mehr Kontrolle über ihre Daten erhalten. Im Herbst ist sogar mit einem kleinen Redesign zu rechnen. Die aufdringliche Art und Weise, wie Microsoft Windows 10 unter die Leute bringen wollte, bereut man in Redmond übrigens, wie Marketingchef Chris Capossela im Podcast Windows Weekly zugab.

