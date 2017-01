Mithilfe von WLAN-Routern mit Mesh-Netzwerken solltet ihr im Haus oder dem Büro nie wieder Probleme mit schlechtem Empfang oder langsamen Verbindungen haben. Was Mesh-Router können und welche es gibt.

WLAN-Router mit Mesh-Netzwerk – besser als Range-Extender, aber auch teurer

Üblicherweise wird der WLAN-Router dort platziert, wo die Telefonsteckdose oder der Kabelanschluss zu finden ist. Nicht selten steht der Router dann in den entlegensten Ecken der Wohnung oder des Hauses und liefert nur an diesem Ort die beste Signalstärke – nur blöd, dass man sich dort fast nie aufhält. Im Wohnzimmer, dem Büro oder der Küche ist das WLAN-Signal eher schwach, die Downloadraten nur mäßig.

Zur Verbesserung des Signals wird oftmals zu einem WLAN-Repeater gegriffen. Dieser erhöht zwar die WLAN-Reichweite, zu einer höheren Übertragungsrate trägt er aber nicht bei. Für eine volle Signalstärke und ein zuverlässig schnelles Netz im ganzen Haus Büro sollen die sogenannten WLAN-Router mit Mesh-Netzwerk helfen. Sinnvoll ist ihr Einsatz in erster Linie zur Abdeckung größerer Flächen oder mehrerer Etagen – in kleineren Wohnungen ist der Einsatz zwar auch möglich, aber in der Regel nicht notwendig.

Diese Router bauen im Verbund mit zwei, drei oder weiteren Geräten ein flächendeckendes Netzwerk unter Beibehaltung der WLAN-Geschwindigkeit auf. Alle Geräte kommunizieren miteinander, erzeugen jeweils ein eigenes WLAN-Signal und tauschen direkt Daten miteinander aus – sie dienen somit nicht einfach als Signalverstärker. Das gesamte Mesh-Netzwerk läuft unter dem gleichen Netzwerknamen (SSID), der Wechsel von Knotenpunkt zu Knotenpunkt findet fließend statt. Euer WLAN-Gerät wird mit dem Netzwerkknoten verbunden, der das stärkste Signal bietet.

Google Wifi: Mesh-Router ab 130 US-Dollar

Google Wifi: der Mesh-Router kommt auch bald nach Deutschland. (Foto: Google)

Einer der in den letzten Monaten bekannt gewordenen Mesh-Router ist Google Wifi. Der Router ist derzeit zwar noch nicht in Deutschland erhältlich, Google wird ihn aber noch im Laufe dieses Jahres auch auf den deutschen Markt bringen – ebenso wie seine Echo-Alternative Google Home.

Der Router kann zwar auch einzeln verwendet werden, seinen vollen Funktionsumfang reizt er aber im Verbund mit mehreren Wifi-Nodes aus. Daher bietet Google ihn in den USA auch im Dreierpack an - im Set soll das Mesh-Netzwerk eine Fläche von über 400 Quadratmetern mit WLAN abdecken können.

Google Wifi ist kompakt und fällt kaum auf. (Foto: Google) 1 von 5 Zur Galerie

Der Router unterstützt 2,4- und Fünf-Gigahertz-WLAN-Bänder und verbindet Geräte per „Network Assist“ mit dem Netz, das die bessere Performance bietet. Darüber hinaus suchen die Router den Kanal, der am wenigsten genutzt ist. Die Steuerung findet per App statt: Dort könnt ihr alle mit dem WLAN verbundenen Geräte verwalten, rauswerfen oder temporär abschalten. In der App könnt ihr ebenso die Performance des Netzes testen, Gastzugänge schalten und euer Smart-Home steuern.

Netgear Orbi: Mesh-Router im „Blumenvasen“-Design

Netgear Orbi. (Foto: Netgear)

Der Netzausrüster Netgear hat mit dem Orbi einen Mesh-Router im Programm, der mit etwas Phantasie an eine Blumenvase erinnert. Der Orbi wird im Zweier-Pack angeboten. Dabei ist eine Vase der Router, die zweite ist der Satellit, von denen laut Hersteller beide Geräte AC3000-Tri-Band-WLAN (1733, 866, 400 MBit/s) für eine Gesamtfläche von 350 Quadratmetern liefern sollen. Mithilfe der Tri-Band-Technologie werden drei WLAN-Bänder parallel aufgebaut, sodass viele Geräte gleichzeitig verbunden sein können, ohne einen Performanceeinbruch zu erleiden.

(Grafik: Netgear) 1 von 7 Zur Galerie

Im Inneren der Router befinden sich jeweils sechs Antennen, die sowohl 2,4- als auch Fünf-Gigahertz-Bänder unterstützen. Durch den WLAN-Standard 802.11 ac sind Übertragungsraten von bis zu drei Gigabit pro Sekunde möglich. Das Zweier-Set kostet um die 420 Euro (Affiliate-Link)

Linksys Velop mit Alexa-Support

Linksys Velop: Mesh-Router im Dreier-Pack. (Bild: Linksys)

Mit dem Velop hat Linksys einen WLAN-Router mit Mesh-Netzwerk seit Anfang 2017 im Angebot. Das Set besteht aus bis zu drei – und je nach Bedarf weiteren – Nodes. Wie auch beim Netgear-Router ist Tri-Band-WLAN 802.11 nach ac-Standard an Bord: ein Band funkt mit 2,4 Gigahertz, zwei weitere mit fünf Gigahertz. Eine der Funkeinheiten dient zur Kommunikation zwischen den Endgeräten, wodurch die volle Übertragungs-Bandbreite gesteuert werden soll.

Linksys Velop besitzt Alexa-Unterstützung. (Bild: Linksys) 1 von 8 Zur Galerie

An Bord der Router ist Bluetooth LE, das für die Konfiguration der Geräte per Smartphone oder Tablet genutzt werden kann. Darüber hinaus hat der Hersteller den smarten Assistenten Alexa von Amazon integriert, mit dem ihr beispielsweise nach dem Passwort für den Gastzugang fragen könnt.

Linksys bietet den Velop als Einzelgerät für 250 Euro an, im Zweier-Pack schlägt der Router mit knapp 430 und im Dreier-Set mit beträchtlichen 600 Euro zu Buche (Affiliate-Link).

Ubiquiti Networks Amplifi HD: Mesh-Router mit Touch-Display

Der Amplifi Mesh-Router ist kompakt. (Bild: AmpliFi)

Einen besonders interessant designten Mesh-Router hat der Hersteller Ubiquiti Networks mit dem Amplifi HD. Der Router – ein kleiner Kubus – besitzt ein Touchdisplay, auf dem der User diverse technische Informationen wie die Übertragungsgeschwindigkeit ablesen kann – es kann aber auch einfach nur die Uhrzeit anzeigen.

Der Amplifi HD bietet 3x3-WLAN nach ac-Standard mit maximal 1.300 Megabit pro Sekunde und reguläres MIMO. Zum Aufbau eines Mesh-Netzwerks bietet der Hersteller sogenannte Amplifi Meshpoints an. Dabei handelt es sich um „Super-Antennen“ die sich einfach in die Steckdose stecken lassen. In den Meshpoints sind LED-Lichter integriert, die die Stärke des Funksignals anzeigen. Zur idealen Positionierung der Antennen könnt ihr sie per Gelenk drehen. Die Antennen sind mit dem Steckdosen-Element per Magnet verbunden, sodass sie sich bei Bedarf abnehmen lassen.

Die Einrichtung des Routers kann per iOS- oder Android-App via Bluetooth durchgeführt werden. Für Gäste könnt ihr ein Gastnetzwerk einrichten. Weitere Informationen zum Amplifi findet ihr beim Hersteller. Bei Amazon ist dieser Router inklusive zwei Mesh-Antennen für stattliche 580 Euro gelistet (Affiliate-Link).

Der Amplifi Mesh-Router ist per App steuerbar. (Bild: Amplifi) 1 von 7 Zur Galerie

Das Angebot an Mesh-Routern ist noch größer – hier sollten Eero, Luma und der zur CES 2017 vorgestellte Asus Hivespot nicht unerwähnt bleiben. Diese Produkte werden in Deutschland bislang nicht angeboten, entsprechende Ankündigungen wie beim Google Wifi gibt es nicht. Es ist davon auszugehen, dass weitere Hersteller solche Lösungen vorstellen werden. Wir halten für euch die Augen offen.

