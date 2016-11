Wolfgang Blau: Journalistische Darstellungsformen sind noch im Industriezeitalter verwurzelt

Der Journalismus ist mit neuen Technologien wie Chatbots, Virtual Reality oder Smartwatches konfrontiert. Darin liegt laut Wolfgang Blau, Chief Digital Officer bei Condé Nast International, eine Chance.

Wolfgang Blau war Chefredakteur von Zeit Online, hat den weltweiten Relaunch des britischen Guardian redaktionell verantwortet und ist seit Ende vergangenen Jahres Chief Digital Officer bei Condé Nast International. In seiner Position verantwortet er die digitalen Aktivitäten von Medienmarken wie GQ, Wired, Vanity Fair oder Vogue in den Märkten Europa, Lateinamerika und Asien.

Blau äußert sich in der neuen Ausgabe des t3n-Magazins zu diversen Zukunftstechnologien und ihrem Potenzial für den Journalismus.

Mit Chatbots den Journalismus personalisieren

Der Condé Nasts Digital-Chef findet journalistische Chatbots, wie den der News-App Quartz, zwar durchaus unterhaltsam, in Bezug auf das Potenzial für den Journalismus glaubt er allerdings nicht daran, dass es in Zukunft darum gehen werde, Inhalte in einer gesprächsähnlichen Struktur zu vermitteln. Spannender sei der Einsatz von Chatbots im Journalismus, um beiläufig Leserinformationen abzufragen.

So könnten Chatbots etwa dabei helfen, den Journalismus zu personalisieren, um ihn wirkungsvoller zu machen: „Die meisten journalistischen Darstellungsformen sind ja noch im Industriezeitalter verwurzelt: One size fits all.“ Bis vor kurzem sei es kaum möglich gewesen, jedem Leser eine individuelle Fassung eines Textes zur Verfügung zu stellen. Per Chatbot abgefragte Leserinformationen könnten allerdings dazu beitragen – beispielsweise wenn die Muttersprache des Leser erfragt und der fremdsprachige Artikel dann zum Teil einfacher aufbereitet wird.

Komplizierte Sachverhalte in VR räumlich erfassen

Wenn es um den Einsatz von Virtual Reality im Journalismus geht, glaubt Blau, dass die immersive Technologie gar nicht primär filmisch genutzt werden wird. Vielmehr sei VR spannend, „um komplexe Sachverhalte räumlich zu vermitteln.“ Das entspräche auch der räumlichen Vorstellung davon, wie wir Menschen Informationen ablegen und beim Denken zwischenspeichern. Schließlich, so Blau, verwenden wir im Umgang mit mentalen Informationen bereits räumliche Metaphern wie „im Hinterkopf behalten“ oder „links liegen lassen” – „Komplizierte Sachverhalte via VR räumlich zu durchschreiten, käme dieser Sichtweise auf unser eigenes Gehirn nur entgegen.“

