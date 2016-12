Mehr Speed für WordPress: 6 Caching-Plugins im Überblick

Manchmal kann ein Caching-Plugin für die Ladezeit einer Wordpress-Website wahre Wunder bewirken, und in fast allen Fällen dürfte sich zumindest eine kleine Verbesserung erzielen lassen. Hier stellen wir euch sechs Caching-Plugins kurz vor.

W3 Total Cache

W3 Total Cache bietet eine große Anzahl Optionen an. (Screenshot: eigene Installation)

Mit über einer Millionen aktiven Installationen ist W3 Total Cache eins der beiden meistgenutzten Plugins in dieser Liste und gleichzeitig vermutlich das mit den meisten Einstellungsmöglichkeiten. Zu den Funktionen des Plugins gehört das Caching von Seiten und Beiträgen, CSS und Javascript, Feeds, Suchergebnissen und mehr. Zudem werden Accelerated-Mobile-Pages unterstützt und die Minifizierung von HTML, CSS und JS angeboten. Darüber hinaus kann ein CDN genutzt werden, um Medien, Theme-Dateien und auch Wordpress selbst auszuliefern. Als Cache-Methoden werden Festplatte, Arbeitsspeicher oder CDN angeboten.

Die vielen Einstellungsmöglichkeiten sind wie immer Vor- und Nachteil. Wenn ihr euch gut auskennt, dann wollt ihr vermutlich auch gegebenenfalls mehr einstellen können – für weniger versierte Nutzer können die vielen Möglichkeiten eher abschreckend sein.

WP Super Cache

Mit W3 Total Cache zusammen gehört WP Super Cache zu den Caching-Plugins, die über eine Million aktive Installationen haben. (Screenshot: eigene Installation)

WP Super Cache bringt es ebenfalls auf mehr als eine Million Installationen. Das Plugin generiert statische HTML-Dateien für die Inhalte, die allen Nutzern angezeigt werden, die weder eingeloggt sind, noch einen Kommentar geschrieben oder einen passwortgeschützten Beitrag angesehen haben. Das Plugin liefert gecachte Dateien entweder per Mod_Rewrite, PHP oder Legacy-Caching aus. Wie W3 Total Cache bietet es die Komprimierung von Seiten sowie die Nutzung eines CDN an.

WP Fastest Cache

Multisite unterstützt das Plugin WP Fastest Cache noch nicht. (Screenshot: eigene Installation)

Auch WP Fastest Cache erstellt statische HTML-Dateien der Inhalte und leitet per Mod_Rewrite auf sie weiter. Wie bei den vorangegangenen Lösungen kann wieder ein CDN eingesetzt und HTML sowie CSS minifiziert ausgegeben werden – CSS- und JavaScript-Dateien lassen sich darüber hinaus kombinieren. Auch die Gzip-Komprimierung kann natürlich aktiviert werden. Der Cache wird geleert, wenn eine Seite oder ein Beitrag veröffentlicht beziehungsweise gelöscht wird – für die Löschung des Caches oder Ausnahmen gibt es noch weitere Optionen. Im Vergleich zu den bisher genannten Plugins bietet WP Fastest Cache eine sehr übersichtliche Anzahl an Einstellungsmöglichkeiten.

Multisite wird von dem Plugin bisher noch nicht unterstützt. Bildoptimierung, das Minifizieren von Javascript und mehr werden in einer Premium-Version angeboten.

Cachify

Schlank und übersichtlich: Cachify. (Screenshot: eigene Installation)

Übersichtlicher als Cachify wird es nicht. Es bietet die Cache-Methoden Datenbank, Festplatte, APC und Memcached (auf nginx) sowie die Möglichkeit, eingeloggte Nutzer vom Caching auszuschließen und den Cache bei einem neuen Kommentar zu löschen. Außerdem können Ausnahmen über User-Agents oder Seiten- und Beitrags-IDs eingefügt und eine Zeit in Stunden angegeben werden, nach der der Cache ausläuft. Auch die Minifizierung von HTML oder HTML und Inline-Javascript wird unterstützt.

Comet Cache

Bei geschätzt 95 Prozent der Sites mit Comet Cache soll das Aktivieren für die optimalen Einstellungen ausreichen. (Screenshot: eigene Installation)

In der freien Version kümmert sich Comet Cache nur um das Caching. Es kommt mit Optionen für das automatische Leeren des Caches, der Möglichkeit von Gzip-Komprimierung und dem Ausschließen bestimmter URLs. Es wirbt damit, einfach aktiviert werden zu müssen – die Optionen für das beste Ergebnis seien bereits voreingestellt. Natürlich lassen sich die Einstellungen aber verändern. In der Pro-Version können auch eingeloggte Nutzer vom Cache profitieren, HTML, CSS und Javascript können minifiziert und kombiniert werden, man kann ein CDN nutzen und mehr. Die Pro-Funktionen können in der kostenlosen Versionen als Vorschau eingesehen werden.

WP Rocket

WP Rocket bringt auch die Möglichkeit von Lazy-Loading mit. (Screenshot: eigene Installation)

Anders als die bisherigen Plugins gibt es WP Rocket nur als kostenpflichtige Version – ein Jahr Support und Plugin-Updates kosten für für eine Website 39 US-Dollar. Das Plugin bringt einen Crawler mit, der den Cache aufbauen kann, ohne dass das ein richtiger Besucher machen muss. Daneben kann Lazy-Loading, Minifizierung von HTML, Javascript und CSS, Gzip-Komprimierung und mehr genutzt werden. Unter anderem bietet das Plugin noch DNS-Prefetching, Unterstützung von CDNs, Optimierung von Google-Fonts und verzögertes Laden von Skripten.

Letztes Update des Artikels: 7. Dezember 2016.