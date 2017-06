WordPress für Einsteiger: In 5 Schritten zur eigenen erfolgreichen Website

Eine eigene Website muss jeder Unternehmer heutzutage haben – sollte man meinen. Wir zeigen euch, worauf es bei einer erfolgreichen Website ankommt und wie WordPress euch dabei unterstützen kann.

Eine eigene Homepage kann man heute kinderleicht selbst erstellen, trotzdem hat noch nicht jeder eine eigene Website, der gerne eine hätte, und andere sind mit dem Ergebnis ihrer ersten Versuche nicht zufrieden. Deswegen zeigen wir euch fünf Schritte, mit denen ihr auch als Anfänger eine Homepage selbst erstellt, die toll aussieht und vor allem auch erfolgreich wird.

Wann ist eine Homepage erfolgreich?

Was nutzt das schönste Buch, wenn es nicht gelesen wird? Eben, nichts. Genau so ist es auch mit einer Website, wenn niemand sie anschaut, dann hat sie ihren Zweck verfehlt. Darum beginnt meine Anleitung für die eigene Homepage auch mit einer der wichtigsten Fragen, die sich ein Publisher (und jeder andere, der etwas an den Mann oder die Frau bringen will) stellen sollte: Für wen mache ich das hier eigentlich alles?

Erst wenn dir klar ist, wen du mit deinen Veröffentlichungen im Netz eigentlich erreichen willst, oder anders gesagt, wenn du dir ein klares Ziel gesetzt hast, kannst du dieses auch erreichen. Also, auf zu Schritt eins!

1. Wen will ich mit meiner Webseite erreichen?

Vielleicht fragst du dich, warum das wichtig ist, doch natürlich macht es einen großen Unterschied, ob du für deinen Handwerksbetrieb ein Blog mit DIY-Anleitungen veröffentlichen möchtest, oder ob du die Bilder deiner Weltreise für Freunde und Familie zugänglich machen willst. Vielleicht züchtest du auch Katzen und möchtest neue Adoptiveltern für den Nachwuchs deiner Mieze finden, oder du bist eine zahnmedizinische Fachangestellte und willst für deinen Chef eine digitale Visitenkarte erstellen.

Vom Adressaten deiner Seite hängt es maßgeblich ab, wie deine Seite später aussieht, wie du deine Besucher ansprichst, welche Farben dein Design bestimmen werden und welche Bilder du verwenden wirst.

Ob seriös oder poppig bunt, clean oder verspielt, mach deinen Besuchern eine Freude und sorge dafür, dass sie sich bei dir wohlfühlen werden. Übrigens: Wenn du private Bilder nur mit bestimmten Personen teilen willst, kannst du mit WordPress auch eine passwortgeschützte Seite aufbauen.

Soll ich meine Webseite selbst hosten oder bei wordpress.com hosten lassen?

Bei WordPress gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine eigene Webseite zu veröffentlichen. Du kannst die Homepage über wordpress.com ganz einfach auf der Seite von WordPress selbst erstellen, bekommst drei Gigabyte Speicherplatz und musst dich um nichts kümmern. Deine Domain wird den Namen deinedomain.wordpress.com tragen. Allerdings darfst du auf einer solchen Site keine Werbung schalten und hast etwas mehr Einschränkungen bei der Gestaltung. Für ein privates Blog reicht das jedoch völlig aus und ist mit keinerlei Kosten verbunden. Bei wordpress.org hingegen kannst du die WordPress-Software herunterladen, installieren und dann aus einer Vielzahl von Möglichkeiten bei der Gestaltung wählen. Dafür brauchst du einen Hoster, auf dessen Hardware deine Seite ihren Speicherplatz bekommt und von dessen Qualität die Erreichbarkeit und Schnelligkeit deiner Seite abhängen. Mit einer solchen Seite kannst du machen, was immer du möchtest.

2. Wie soll meine Webseite heißen?

Den richtigen Namen für deine Website zu finden, kann eine langwierige Angelegenheit sein, und kaum hat man einen Namen gefunden, muss man feststellen, dass die Domain schon vergeben ist. Domain? Ja, denn die URL, unter der deine Seite zu finden sein wird, sollte den gewählten Namen enthalten, es sei denn, deine Seite erscheint bei wordpress.com. Doch auch dort sind viele Namen schon reserviert. Eine Domain wie marcos-und-danielas-weltreise.de wird wahrscheinlich noch frei sein, doch bei den kurzen und eingängigen Domains könnte es etwas schwieriger werden. Lass also deine Fantasie spielen und überzeuge mit Originalität. Achtung: Du darfst die Rechte anderer mit der Wahl deiner Domain nicht verletzen.

Wenn du deine .de-Domain haben willst, kannst du die Verfügbarkeit zum Beispiel bei DENIC prüfen lassen. Suchst du nach einer .com oder einer originellen Endung deine Webadresse, dann kannst du das am leichtesten über einen Hoster tun. Reservierst du die Domain für einen Firmennamen, reserviere am besten mehrere Endungen, damit niemand unter deinem Namen veröffentlichen kann. Dagegen kannst du zwar vorgehen, das ist jedoch langwierig und nicht immer von Erfolg gekrönt. Bei deinem Hoster kannst du mehrere Endungen auf einmal beantragen. Womit wir beim nächsten Schritt wären – der richtige Hoster für dein Vorhaben.