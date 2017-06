Zu wenige Mitarbeiter anwesend: Wordpress-Firma schließt Büro

Automattic, die Firma, die hinter Wordpress.com steht, hat ihr großes Büro in San Francisco dichtgemacht. Der Grund: Es waren schlicht zu wenige der 550 Mitarbeiter regelmäßig anwesend.

Matt Mullenweg, Gründer und CEO des Wordpress.com-Betreibers Automattic, hat das Büro der Firma in San Francisco geschlossen. Das 2013 renovierte ehemalige Lagerhaus steht auf der Plattform Colliers International zur Weitervermietung bereit. Als Grund für die Schließung des schicken Offices gab Mullenweg an, dass zu wenige Mitarbeiter dort regelmäßig erschienen seien. Teilweise hätten nur fünf Mitarbeiter gleichzeitig in dem fast 1.400 Quadratmeter großen Büro gearbeitet.

Hier wurde an Wordpress gearbeitet: Das Automattic-Büro war aber offenbar selten gut gefüllt. (Bild: Colliers International)

Wie das sein kann? Automattic stellt es seinen Mitarbeitern frei, wo sie arbeiten wollen. Dem Firmensprecher Mark Armstrong zufolge war das Büro in San Francisco — ähnlich wie weitere Offices in Kapstadt und Portland – eine Art Coworking-Space. Die Freiheit der Arbeitsplatzwahl unterstützt Automattic zudem mit monatlichen Geldspritzen von bis zu 250 US-Dollar, wenn die Mitarbeiter in einem kommerziellen Coworking-Space arbeiten wollten. Wer lieber bei Starbucks arbeite, bekomme den Kaffee bezahlt, erklärt Armstrong.

Anders als Automattic haben mehrere bekannte Tech-Firmen, die zuvor großzügig Homeoffice-Möglichkeiten angeboten hatten, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro geholt. Homeoffice-Pionier IBM etwa hat mit dem Abschaffen der Heimarbeit begonnen. Das gemeinsame Arbeiten in einem Raum soll die Kreativität anheizen. Ähnlich sah das die künftige Ex-Chefin von Yahoo, Marissa Mayer, die 2013 das Ende der Heimarbeit bei dem Internetunternehmen ausgerufen hatte. In den USA arbeitet rund ein Viertel der Angestellten – zumindest teilweise – von zu Hause aus.

