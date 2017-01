Hosting-Pakete für WordPress: 16 Anbieter im Vergleich

Es gibt eine Menge Hoster, die sich auf WordPress spezialisiert haben. Wir haben eine Community-Umfrage zu dem Thema gemacht und stellen euch 16 WordPress-Hoster vor.

Die beliebtesten WordPress-Hoster

Auf dem internationalen Markt gibt es unzählige Hoster, die die Mindestvoraussetzungen von WordPress an einen Server erfüllen. Das beginnt bei Angeboten für wenige Euro pro Monat für normale Websites bis hin zu mehreren hundert Euro monatlich für Angebote, die entsprechende Leistung für stark besuchte Angebote bereitstellen.

Bei der Auswahl der Hoster stützen wir uns auf eine Umfrage der t3n-Community mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Nicht alle dieser Hoster haben spezielle Pakete für WordPress, andere wiederum konzentrieren sich komplett darauf. Wenn hier im Artikel nichts zum Serverstandort geschrieben wird, liegt er in Deutschland oder der Anbieter hat zumindest ein Rechenzentrum in Deutschland. Neben den Mindestanforderungen von WordPress wurde unter anderem geprüft, ob über SFTP oder SSH eine gesicherte Verbindung zum Server hergestellt werden kann, ob SSL-Zertifikate kostenlos mit integriert sind und ob auch die aktuelle PHP-Version 7 angeboten wird.

Zudem werden hier nur Anbieter vorgestellt, die mindestens ein Rechenzentrum in Europa haben – es gibt noch einige spezialisierte Anbieter in den USA, die aber kein europäisches Rechenzentrum unterhalten.

WordPress-Hosting bei All-Inkl

All-Inkl liegt im Ergebnis der Umfrage deutlich vorne und ist unser Community-Favorit. Aktuell können alle Webhosting-Pakete drei Monate kostenlos getestet werden, das günstigste Paket kostet anschließend 4,95 Euro pro Monat ohne Mindestvertragslaufzeit. Dafür bekommt ihr 50 Gigabyte Speicherplatz, drei Inklusivdomains und fünf MySQL-Datenbanken. Teilen müsst ihr euch den Server im günstigsten Paket mit 99 anderen Kunden. Die FTP-Zugänge können laut FAQ auch verschlüsselt genutzt werden (FTP über SSL/TLS), einen SSH-Zugang gibt es erst ab dem Premium-Paket, das monatlich 9,95 Euro kostet.

SSL-Zertifikate gibt es im kleinsten Paket nur gegen Aufpreis – die Let’s-Encrypt-Option kostet monatlich 0,95 Euro für alle Domains. In den größeren Paketen ist sie inklusive. Zugriff auf die DNS-Einstellungen gibt es ab dem zweitkleinsten Paket, das 7,95 Euro pro Monat kostet. Auch, wenn es im Paketvergleich nicht genannt wird, scheint PHP 7 unterstützt zu werden. Wer erst mal ganz unverbindlich testen möchte, kann sich einen Test-Account anlegen lassen.

WordPress-Hosting bei Raidboxes

Raidboxes (Affiliate-Link) ist ein deutscher Hoster, der sich ganz auf WordPress spezialisiert hat. Das günstigste Paket für neun Euro pro Monat mit einer einmonatigen Mindestlaufzeit bietet Platz für eine WordPress-Installation auf einer zwei Gigabyte SSD-Platte. In diesem Paket wird der Server mit anderen geteilt, ab dem nächstgrößeren Paket für 15 Euro monatlich gibt es einen eigenen Server. WordPress wird automatisch aktualisiert – die automatische Aktualisierung von Plugins und Themes gibt es in einem größeren Paket. Ein kostenloses SSL-Zertifikat gibt es in jedem Paket, ebenso wie SFTP-Zugang und automatisches Caching, durch das die Installation eines Caching-Plugins obsolet sein soll. PHP 7 ist ebenfalls an Bord.

Aktuell noch in der Beta befindet sich die Staging-Funktion, die 14 Tage kostenlos getestet werden kann. 14 Tage kostenlos testen lässt sich auch das komplette Angebot von Raidboxes, und für den leichteren Einstieg wird ein unverbindlicher kostenloser Umzugservice angeboten.

WordPress-Hosting bei Strato

Strato (Affiliate-Link) bietet zwei WordPress-Pakete an. Das günstigere kostet ohne Vertragslaufzeit 3,50 Euro pro Monat und 15 Euro für die Einrichtung. Bei zwölfmonatiger Laufzeit kostet es sechs Monate einen Euro, anschließend drei mit einer einmaligen Einrichtungsgebühr von zehn Euro. Dafür gibt es 25 Gigabyte Festplattenplatz, eine Domain, ein kostenloses SSL-Zertifikat, PHP 7, eine MySQL-Datenbank auf SSD-Festplatten und SSH sowie SFTP. Auch die DNS-Einstellungen lassen sich anpassen.

Optional kann WordPress in einem sogenannten „Sicherheitsmodus“ betrieben werden, in dem Updates automatisch installiert werden.

WordPress-Hosting bei 1&1

Auch 1&1 (Affiliate-Link) bietet Hosting-Pakete an, die speziell für WordPress gedacht sind – alle mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten und einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 8,90 Euro. Los geht es aktuell mit dem kleinsten Paket für 2,99 Euro monatlich für das erste Jahr, anschließend 3,99 Euro. Dafür gibt es Platz für ein WordPress-Projekt auf 25 Gigabyte SSD-Platte mit einer Domain inklusive. Ein SFTP-Zugang ist genauso dabei wie ein SSL-Zertifikat.

In der Preisübersicht steht etwas von vorinstallierten Plugins, die wohl bei der 1-Klick-Installation mit installiert werden. Da es einen SFTP-Zugang gibt, könnt ihr euch aber auch eine komplett frische Installation hochladen. Ab dem nächstgrößeren Paket für aktuell 0,99 Euro pro Monat im ersten Jahr und anschließend 6,99 Euro monatlich gibt es unter anderem auch eine Staging-Möglichkeit.

WordPress-Hosting bei Mittwald

An gewerbliche Kunden richtet sich der Hoster Mittwald (Affiliate-Link) – alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Das günstigste Webhosting-Paket gibt es bei einer monatlichen Laufzeit für 5,99 Euro pro Monat mit einer Einrichtungsgebühr von neun Euro – bei einer einjährigen Laufzeit kostet es 4,99 Euro. Dafür bekommt ihr 50 Gigabyte Speicherplatz, 256 Megabyte Memory-Limit, Datenbanken auf SSD, SSH-Zugang, eine Inklusiv-Domain und PHP 7. Ab dem XXL-Paket für 18,99 Euro im Monat (16,99 Euro monatlich bei zwölfmonatiger Laufzeit) gibt es noch einen Entwicklungs-Account, auf dem Änderungen vorgenommen werden können, ohne am Live-System zu arbeiten.

SSL-Zertifikate gibt es ab 4,90 Euro mit einer Einrichtungsgebühr von 29 Euro.

WordPress-Hosting bei Host Europe

Bei Host Europe (Affiliate-Link) gibt es drei WordPress-Pakete. Das Günstigste kostet 4,99 Euro pro Monat ohne Einrichtungsgebühr bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten – ohne Vertragslaufzeit kostet die Einrichtung einmalig 14,99 Euro. Dafür gibt es 25 Gigabyte Festplatte, 100 Megabyte MySQL-Datenbank auf einer SSD und einen SSL-Proxy für gesicherte Verbindungen. PHP 7 ist bei Host Europe auch vorhanden. Es gibt im günstigsten Paket allerdings nicht mal einen unverschlüsselten FTP-Zugang, dafür müsste das nächsthöhere Paket für 9,99 Euro monatlich gewählt werden.

Im teuersten Paket für 39,99 Euro pro Monat bekommt ihr euren eigenen virtuellen Server und unter anderem optimierten NGINX-Cache. Die Shared-Hosting-Pakete werden in Köln gehostet, das Paket „WP Server“ in Frankreich.

WordPress-Hosting bei Domainfactory

Das günstigste WordPress-Paket bei Domainfactory (Affiliate-Link) kostet 3,99 Euro monatlich ohne Vertragslaufzeit mit einer Einrichtungsgebühr von 9,99 Euro. Dafür gibt es 25 Gigabyte Speicherplatz auf einer SSD und ein Alpha-SSL-Zertifikat. SFTP-Zugänge und PHP 7 sind ebenfalls vorhanden. SSH-Zugänge, Cronjobs und einiges mehr lassen sich über Addons hinzubuchen – zehn SSH-Zugänge kosten beispielsweise zwei Euro pro Monat.

Die sogenannte „DF ScriptPower“ begrenzt den RAM für Skripte und liegt beim günstigsten Paket auf 64 Megabyte, was bei einer etwas umfangreicheren Installation mit speicherhungrigeren Themes und/oder Plugins gegebenenfalls zu wenig sein kann. Im nächstgrößeren Paket ist das Limit auf 128 Megabyte festgelegt. Domainfactory hat Server in Frankreich und Deutschland – laut FAQ lässt sich beim Buchen eines Pakets der Standort wählen.

WordPress-Hosting bei Timme Hosting

Timme Hosting setzt auf Nginx als Webserver. Das günstigeste Paket kostet 19,95 Euro und bietet fünf Gigabyte SSD-Festplatte. Dazu gibt es eine Domain und fünf Cronjobs. Für eine bessere Performance sorgt das vorinstallierte Pagespeed-Modul von Google, auch HTTP/2 und PHP 7 werden unterstützt. Statt des Standard-Compilers für PHP kommt die performantere Version HHVM zum Einsatz. Zugreifen könnt ihr auf euren Webspace über SFTP oder SSH, SSL-Zertifikate gibt es ab 29 Euro pro Jahr.

Alle Pakete sind ausgelegt für den Betrieb einer einzelnen Website, das Angebot kann mit einer Testseite für 14 Tage kostenlos ausprobiert werden.

WordPress-Hosting bei Uberspace

Uberspace macht vieles etwas anders als andere Hoster. Es gibt keine verschiedenen Pakete. Ein Uberspace hat zehn Gigabyte Speicherplatz und kostet mindestens einen Euro pro Monat– den Preis könnt ihr selbst festlegen (Uberspace schlägt als Anhaltspunkt einen Preis zwischen fünf und zehn Euro vor). Dafür gibt es einen SSH-/SFTP-Zugang, kostenlose SSL-Zertifikate über Let’s Encrypt, PHP 7, Cronjobs, Datenbanken, einen erstklassigen Support und vieles mehr. Falls etwas fehlt, kann es in vielen Fällen selbst über die Kommandozeile nachinstalliert werden oder eine E-Mail oder ein Tweet an Uberspace helfen weiter.

Dank des guten Wikis kein Hoster nur für Leute, die sich bereits mit der Kommandozeile auskennen.

WordPress-Hosting bei Hetzner

Das günstigste Webhosting-Paket mit Datenbanken bei Hetzner gibt es für 4,90 Euro monatlich mit einer einmaligen Gebühr von 4,90 Euro. Das Paket bietet eine Inklusiv-Domain, zehn Gigabyte Speicher, FTPS-Zugänge, zehn Datenbanken, PHP 7, 192 Megabyte Memory-Limit und ein kostenloses SSL-Zertifikat. Im größten Paket für 19,90 Euro monatlich ohne eine Einrichtungsgebühr gibt es auch einen SSH-Zugang.

WordPress-Hosting bei Digital Ocean

Digital Ocean (Affiliate-Link) richtet sich eher an den technikaffinen Anwender, da sich hier auch um die Administration des Servers gekümmert werden muss. Der günstigste Plan kostet fünf US-Dollar pro Monat oder 0,007 US-Dollar pro Stunde. Dafür gibt es einen CPU-Kern mit 512 Megabyte und 20 Gigabyte Festplattenplatz auf einer SSD. Die Nutzung von kostenlosen Let’s-Encrypt-Zertifikaten ist möglich.

Digital Ocean bietet als Server-Standort unter anderem Frankfurt an, daneben beispielsweise noch Amsterdam, Singapur und New York City.

WordPress-Hosting bei wp-webhosting.de

Der Anbieter wp-webhosting.de bietet sein günstigstes Paket für 23,40 Euro pro Jahr an. Darin sind fünf Gigabyte Speicher auf einer SSD enthalten, den Server muss man sich mit maximal 155 Kunden teilen. Weiterhin gibt es ein kostenloses SSL-Zertifikat, PHP 7 und 128 Megabyte Memory-Limit. FTP-Zugang bieten alle Pakete, SSH gibt es erst ab dem Profi-Tarif für 59,40 Euro pro Jahr.

WordPress-Hosting bei Alfahosting

Das günstigste Webhosting-Paket mit 128 Megabyte Memory-Limit (Multi XXL – für kleinere Installationen reichen eventuell auch die kleineren Multi-Pakete aus) kostet bei Alfahosting (Affiliate-Link) 11,99 Euro pro Monat mit der dort kürzest möglichen Laufzeit von vier Monaten. Dafür gibt es 120 Gigabyte Speicherplatz, zwei Domains, 15 Datenbanken, PHP 7, ein Gigabyte Arbeitsspeicher und FTP-Zugänge. Verschlüsselten Datentransfer auf den Webserver gibt es erst ab dem mittleren Business-Paket.

SSL-Zertifikate können ab 1,69 Euro monatlich mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren gebucht werden.

WordPress-Hosting bei Netcup

Das günstigste Paket von Netcup kostet mit einer Laufzeit von zwölf Monaten 1,99 Euro monatlich. Enthalten sind zehn Gigabyte Speicherplatz, SSH, eine Domain, SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt, PHP 7 und 512 Megabyte Memory-Limit. Das Angebot kann 30 Tage kostenlos getestet werden.

WordPress-Hosting bei Siteground

Aktuell geht es bei den WordPress-Hosting-Paketen von Siteground (Affiliate-Link) bei 3,95 Euro pro Monat zuzüglich Mehrwertsteuer los. Dafür bekommt ihr eine WordPress-Installation auf zehn Gigabyte SSD-Festplatte, eine Domain, automatische Updates von Plugins und Core sowie tägliche Backups. Zudem ist HTTP/2 aktiviert, es gibt kostenloses SSL mit Let’s Encrypt, PHP 7, SSH sowie SFTP und das WP-CLI ist vorinstalliert. In höheren Plänen gibt es beispielsweise noch Staging.

Der Serverstandort kann bei der Bestellung ausgewählt werden – in Europa gibt es Amsterdam und London zur Auswahl.

WordPress-Hosting bei Webgo

Das kleinste Paket von Webgo gibt es aktuell für sechs Monate gratis, danach für 5,95 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer Einrichtungsgebühr von 14,95 Euro. Dafür bekommt ihr 50 Gigabyte Speicherplatz, maximal 25 Kunden pro CPU-Kern, einen eigenen Apache-Server, drei Domains, SFTP, SSH, fünf SSD-Datenbanken, PHP 7 und 256 Megabyte RAM für Skripte. Für SSL muss im günstigsten Paket ein Zertifikat erworben werden, los geht es hier bei 5,90 Euro monatlich. Ab dem nächsthöheren Paket werden kostenlose Zertifikate von Let’s Encrypt angeboten.

Fazit

Wie ihr seht, gibt es einen breiten Querschnitt von Hostern, die problemlos mit WordPress genutzt werden können – von sehr groß mit breitem Angebot für viele Anwendungsfälle bis kleiner und sehr spezialisiert ist alles dabei. Bevor ihr euch für einen Hoster entscheidet, solltet ihr festhalten, was ihr alles mit dem Server anstellen möchtet und wie eure Ansprüche sind. Falls ihr gerne auch mal etwas bastelt, könnte ein SSH-Zugang nicht verkehrt sein. Ist der vorhanden, solltet ihr aber noch abklären, ob die von euch gewünschten Befehle auch unterstützt werden.

Auch auf wichtige Faktoren wie das PHP-Memory-Limit sollte bei der Auswahl geachtet werden – wenn das zu niedrig ist und sich nicht erhöhen lässt, macht es ganz schnell keinen Spaß mehr. Ihr solltet auch darauf achten, ob der Anbieter kommuniziert, mit wie vielen Parteien ihr euch Hardware teilt oder ob ihr sogar gewisse Hardware garantiert exklusiv nutzen könnt. Wenn zu diesem Punkt gar nichts zu finden ist, ist das Paket vielleicht nicht das richtige für professionelle Ansprüche.