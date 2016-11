Kling, Blögchen, klingelingeling: Weihnachtliche Plugins und Themes für eure WordPress-Seite

Weihnachten rückt immer näher. Wir zeigen euch Plugins und Themes, mit deren Einsatz auch die Besucher eures WordPress-Blogs sofort in Feiertagsstimmung kommen.

Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Einkaufsstraße: Zur Jahreszeit passende Dekoration findet sich in so ziemlich jeder bundesdeutschen Stadt. Aber nicht nur Läden schmücken ihre Auslagen mit Miniatur-Tannenbäumen, Kunstschnee und Weihnachtsmännern, auch im Internet finden sich solche Elemente immer häufiger. Falls auch ihr für ein bisschen Weihnachtsstimmung auf eurer WordPress-Seite sorgen wollt, haben wir euch einige Plugins und Themes herausgesucht, mit denen ihr genau das auf einfache Art und Weise erreichen könnt.

Diese WordPress-Plugins bringen euch in Weihnachtsstimmung

WFS Let It Snow

Weihnachts-Plugin: Schnee für eure WordPress-Seite. (Screenshot: loktar00.github.io)

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als einen Spaziergang durch den Schnee. Dank dem WordPress-Plugin WFS Let It Snow kann aber auch euer Blog von einem Schneeschauer heimgesucht werden. WFS Let It Snow setzt auf das jQuery-Plugin Snowfall von Jason Brown.

Happy Santa

Happy Santa: Dank dem WordPress-Plugin besucht der Weihnachtsmann auch eure Website. (Screenshot: wordpress.org)

Das Plugin Happy Santa lässt den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten über eure WordPress-Seite fliegen. Im Backend könnt ihr die Geschwindigkeit, die Richtung und die Größe von Santa bequem selbst festlegen.

Timed content

Weihnachtliche Inhalte auf die eigene WordPress-Seite zu bringen macht zwar Spaß, allerdings ist es natürlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass ihr vor den Feiertagen nicht unbedingt Zeit dafür habt, die auch auf der Seite einzubauen. Gleiches gilt natürlich für die Zeit nach Weihnachten. Damit sich niemand darüber lustig macht, dass ihr im Januar noch virtuellen Weihnachtsschmuck auf der Seite habt, solltet ihr Timed Content testen. Über einfache Shortcodes könnt ihr Inhalte genau timen, sodass die nur während der Feiertage angezeigt werden und anschließend automatisch wieder verschwinden.

WP Scheduled Themes

Mit dem WordPress-Plugin könnt ihr Themes für die Weihnachtszeit planen. (Screenshot: wordpress.org)

WP Scheduled Themes kümmert sich um ein ähnliches Problem wie das letzte Plugin, nur dass ihr mit diesem einen zeitlich begrenzten Theme-Wechsel für die Feiertage durchführen könnt. Womit wir auch schon beim nächsten Abschnitt wären ...

WordPress: Weihnachtliche Themes für euer Blog

Festively

Festively ist ein schickes Premium-Theme für Weihnachtsfans. (Screenshot: Theme Forrest)

Festively ist ein schickes Weihnachts-Theme für WordPress. Neben großen Bildelementen überzeugt das responsive Theme mit hübscher Typografie. Für den Preis von 39 US-Dollar bekommt ihr sechs Monate lang Support von den Machern des Premium-Themes.

DW Page

Das Wordpress-Theme DW Page gibt es auch im Weihnachtslook. (Screenshot: designwall)

Das Onepage-Theme DW Page verfügt über sechs unterschiedliche Designs und drei zusätzliche Landingpages. Eines der Designs (Demo) passt perfekt in die kalte Jahreszeit und kommt mit einem putzigen Cartoon-Weihnachtsmann. Das Theme ist vollständig responsiv. Allerdings benötigt ihr eine kostenpflichtige Designwall-Mitgliedschaft. Die gibt es ab jährlich 69 US-Dollar und erlaubt euch unter anderem den Zugriff auf alle Themes des Anbieters.

Christmas theme

Christmas time: Das Theme ist leider nicht für mobile Endgeräte geeignet. (Screenshot: S5)

Wer es etwas verspielter mag, der sollte sich das Christmas theme von S5 anschauen. Das Theme ist kostenlos und setzt auf Weihnachts-Icons vom Smashing Magazine. Der Nachteil: Es ist leider nicht mobile-friendly.

White Xmas

Weihnachten in blau und weiß: Ein responsives Weihnachts-Theme für eure WordPress-Seite. (Screenshot: wordpress.org)

Das kostenlose WordPress-Theme White Xmas setzt auf die Farben blau und weiß. Praktischerweise sieht das Theme dank responsive Design auch auf mobilen Endgeräten gut aus.

Weihnachtliches CSS

Nicht nur für Wordpress-Nutzer interessant: Ein Weihnachtsmann aus purem CSS. (Screenshot: Codepen)

Der Designer Ali Khalilifar hat einen Weihnachtsmann im Flat-Design aus reinem CSS-Code erstellt. Der eignet sich nicht zuletzt als eine tolle Inspirationsquelle. Ebenfalls klasse sehen diese CSS-basierten Weihnachtsgrüße von Alireza Sheikholmolouki aus. Auch dieser CSS-Weihnachtsmann samt Geschenken ist einen Blick wert.

Wer lieber selbst Hand anlegt, der sollte einen Blick auf unsere Artikelreihe „Das eigene WordPress-Theme erstellen“ werfen.