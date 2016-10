Wordpress-Gründer klagt an: „Wix hat unseren Code gestohlen“

Wordpress-Gründer Matt Mullenweg hat den Homepage-Baukasten Wix bezichtigt, für eine neue App Code gestohlen zu haben. Wix dementiert den Diebstahl, aber das Problem liegt woanders.

Wordpress: Offener Brief an Wix wegen Code-Klau

Vergangene Woche, so berichtet es Wordpress-Gründer Matt Mullenweg in seinem Blog, habe er sich aus Interesse die neue mobile App des Homepage-Baukastens Wix heruntergeladen. Beim Testen des Editors der proprietären App habe er sich enorm an Wordpress erinnert gefühlt. Sein Fazit: „Wix hat Wordpress-Code kopiert, ohne eine Namensnennung, Credits oder die Einhaltung der Lizenz.“ In einem offenen Brief an Wix machte Mullenweg seinem Ärger Luft.

Wix soll sich bei Wordpress-Code bedient haben. (Foto: dennizn / Shutterstock.com)

Insbesondere wirft Mullenweg Wix vor, dass die Entwickler des israelischen Unternehmens die GNU General Public License (GPL) verletzt hätten. Wäre wirklich Wordpress-Code verwendet worden, hätte zumindest eine Namensnennung erfolgen müssen, zudem hätte der modifizierte Editor der Entwicklergemeinde wieder frei zur Verfügung gestellt werden müssen. In Anspielung auf die Regeln von Open-Source-Software, schreibt Mullenweg: „Wenn ihr die Tür vor der Innovation zuschlagen wollt, Wix, dann ist das eure Entscheidung – aber dann schreibt auch euren eigenen Code.“

Wix hat derweil dementiert, Wordpress-Code gestohlen zu haben. In einer Antwort auf dem Wix-Blog schreibt der Wix-CEO Avishai Abrahami, ihn hätte die Anklage Mullenwegs überrascht: „Wow, dude I did not even know we were fighting.“ Wix habe, so Abrahami, 224 Projekte auf seiner frei zugänglichen Github-Seite. Wix gibt allerdings zu, die Open-Source-Bibliothek von Wordpress für einen kleinen Teil der App genutzt zu haben. Für den Wix-CEO ist das das Konzept von Open Source.

Wix-Entwickler antwortet auf Wordpress-Anklage

Einer der führenden Wix-Entwickler Tal Kol schreibt, er habe einen Teil des Codes während einer Konferenz gemeinsam mit dem hinter Wordpress stehenden Automattic-Team entwickelt und anschließend auch der Open-Source-Community zur Verfügung gestellt. Kol selbst sei ein Verfechter des Open-Source-Gedankens und habe nicht die Absicht gehabt, falsche Lorbeeren zu ernten. Allerdings gibt er zu, dass ein weitere Teil des Codes von Wordpress stamme, dieser baue aber selbst auf einem unter MIT stehenden Editor auf. Das nächste Mal, schreibt Kol, würde er direkt diesen verwenden.

Für den Wordpress-Entwickler Matt Mullenweg ist das Ganze damit aber noch lange nicht ausgestanden. Nur wenn Wix den gesamten Source-Code unter GPL veröffentlichen würde, würde Wix die Lizenzverletzung wiedergutmachen. Derzeit sei dies bei der Wix-App nicht der Fall. Auf ein von Abrahami angebotenes Treffen will Mullenweg aber erst zurückkommen, wenn das Problem mit der verletzten Lizenz gelöst sei.

