Workaholics: Hört endlich auf, euch kaputt zu machen!

Workaholics tun sich mit ständiger Arbeit keinen Gefallen, schreibt Andreas Weck. Wer keine Pausen macht, riskiert nicht nur schlechte Ergebnisse, sondern auch die eigene Gesundheit.

Von morgens früh bis abends spät sitzen wir im Büro und schuften nur so die Stunden runter. Und anschließend, insofern man sich noch nicht aufgegeben hat, wird noch parallel an einem anderen ganz besonderen Projekt gearbeitet. Dem tollen Online-Shop für pseudo-hippe Jutebeutel oder einem vermutlich weniger spannenden Lifestyle-Blog. Also an Dingen, die sowieso kein Mensch braucht.

Workaholics: „Hab ich auch ja genug Lebenszeit in den Job gesteckt?“

Seit der Job mehr Selbstverwirklichung, denn reiner Brotverdienst ist, haben viele ihr Leben komplett darauf ausgerichtet – und das, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das nicht gesund sein kann. Wer hat nicht schon in den Abendstunden mit zusammengekniffenen Augen vor dem Rechner gesessen und „Ich mach das hier nur noch schnell fertig, Schatz!“ vom Küchentisch ins Schlafzimmer gerufen.

Und selbst, wenn es nicht die Excel-Tabelle, die Codezeile oder das Logo-Design war, an dem noch gearbeitet wurde, sondern nur der emotionale Ballast beschäftigt hat, der noch ein paar Extrarunden im Kopf drehte – das macht es nicht besser: „Habe ich diese Woche genug geleistet?“ oder „Hat der Chef schief geguckt als ich am Mittwoch pünktlich gegangen bin?“

„Sorry, ich kann heute nicht mit in die neue Bar gehen. Da ist noch was reingekommen!“

Schlechten Gewissens und als ob wir uns selbst versichern müssen, auch ja genug Lebenszeit in den Job gesteckt zu haben, greifen wir im Bett noch fix zum Smartphone, um noch ein letztes Mal die E-Mails zu checken und „Dringendes“ zu beantworten. Gleiches passiert am Samstag und auch am Sonntag. Im Urlaub sowieso. Ist doch kein Wunder, dass der Chef glaubt, man sei immer erreichbar!

Wir sind Leistungsträger! Und das wird auch immer wieder groß betont: „Sorry, ich kann heute nicht mit in die neue Bar gehen. Da ist noch was reingekommen!“, erklären wir dann und sagen das Treffen mit Freunden nach Feierabend ab. In Wirklichkeit fühlt man sich einfach nur müde und abgespannt und will nicht als Spielverderber in der Clique gelten.