Workplace: Facebook startet neues Social Network für Unternehmen

Facebook for Work heißt jetzt offiziell Workplace und hat die Beta-Phase verlassen. Wir verraten euch, was ihr jetzt über das Social Network für Unternehmen wissen müsst.

Workplace by Facebook: Ein Social Network für Unternehmen

Mit Workplace will Facebook auch innerhalb von Unternehmen zur zentralen Kommunikationsplattform aufsteigen. Mehr als 1.000 Firmen und Non-Profit-Organisationen sollen das Social Intranet in der Testphase bereits verwendet haben. Mit dem Ende der Beta-Phase wurde außerdem der Name der Plattform von Facebook for Work in Workplace by Facebook geändert.

Die Nutzeroberfläche unterscheidet sich im Grunde nicht von dem bekannten Facebook-Interface, was die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter auf ein Minimum begrenzen sollte. Auch der Funktionsumfang ist letztlich mehr oder weniger derselbe. Nur werden Gruppen bei Workplace eben von Teams innerhalb eines Unternehmens gegründet, um sich intern auszutauschen.

Wer Facebook kennt, dürfte sich auch in Workplace schnell zurechtfinden. (Grafik: Facebook)

Auch teamübergreifende Gruppen lassen sich bilden, um den Austausch zwischen Abteilungen zu vereinfachen. Die sogenannten „Multi-Company Groups“ erlauben sogar die Kommunikation zwischen Mitarbeitern mehrerer Firmen, falls das erwünscht ist. Als zentrales Element fungiert bei Workplace der von Facebook bekannte Newsfeed. Dazu gibt es außerdem Live-Videos und natürlich eine Chat-Funktion, die sich beim Facebook Messenger bedient.

Workplace: Mitarbeiter melden sich nicht über ihr privates Facebook-Konto an

Wer hinter Workplace einen perfiden Plan seines Chefs wittert, an die Facebook-Namen der Mitarbeiter zu gelangen, der kann beruhigt werden: Die Anmeldung bei Workplace erfolgt nicht mit dem privaten Facebook-Konto. Stattdessen wurden verschiedene Indentitätsprovider integriert, die sowieso schon bei vielen Firmen zum Einsatz kommen. Zur Auswahl stehen hier Google, Microsoft Azure Active Directory, Okta, Oneloging und Pingidentity.

Über das integrierte Administratoren-Interface können Unternehmen ihr Social Intranet verwalten und bekommen einen Einblick, wie aktiv die Mitarbeiter auf Workplace sind. Neben der Desktop-Seite gibt es außerdem zwei Mobile-Apps, die jeweils für iOS und Android verfügbar sind. Die Erste ist die Workplace-App, die als Pendant zur Facebook-App fungiert. Dazu gibt es mit Work Chat auch einen Chat-Client, den Facebook hier wie schon beim Facebook-Messenger in eine separate App ausgegliedert hat.

Datenschutz und Preise: Das müsst ihr wissen

Facebook verspricht, die Daten von Workplace nicht an Werbetreibende auszuliefern oder mit den bestehenden Daten von privaten Facebook-Accounts zu verknüpfen. Die Hosting-Praktiken von Workplace sollen außerdem regelmäßig von unabhängigen Dritten überwacht werden.

Die Preise für Workplace richten sich nach der Anzahl der Mitarbeiter. Für bis zu 1.000 Angestellte zahlt ihr drei US-Dollar pro Person. Zwischen 1.001 und 10.000 Mitarbeitern liegt der Preis bei zwei US-Dollar pro Person. Habt ihr noch mehr Mitarbeiter, sinkt der Preis auf einen US-Dollar pro Nutzer.

Ein Blick auf das Admin-Interface von Workplace. (Grafik: Facebook)

Fazit

Für einige Firmen könnte Workplace eine interessante Alternative zu Yammer werden, zumal das bekannte User-Interface von Facebook die Einarbeitungszeit enorm verkürzen dürfte. Für andere Unternehmen dürfte es allerdings problematisch sein, dass es keine On-Premise-Version gibt und sich Firmen völlig auf Facebook verlassen müssen.

