Das Wort des Jahres 2016 ist im Internet geboren – und verheißt nichts Gutes

Der Begriff „postfaktisch“ ist das Wort des Jahres 2016. Dass das so ist, zeugt von einem gefährlichen Trend im Netz und tiefgreifenden Veränderungen der modernen Gesellschaft.

Das Wort des Jahres 2016 ist ein Begriff, der das Internet in den letzten Monaten bis ins Mark erschüttert hat. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürte jetzt „postfaktisch“ – und wolle damit das Augenmerk auf einen „tiefgreifenden politischen Wandel“ richten, heißt es auf der Webseite. „Postfaktisch“ soll eine Ära erklären, in der Fakten keine Rolle mehr spielen für viele Menschen – etwa bei Themen wie der Flüchtlingskrise oder dem Klimawandel. Themen, in denen sich Menschen in ihrer Weltanschauung angegriffen sehen.

Sogenannte Fake-News-Seiten veröffentlichen verschiedene Informationen im Internet, die nachweislich falsch sind. Dennoch passen sie häufig ins Weltbild vieler Nutzer. Sie werden nicht hinterfragt und bereitwillig geteilt. Links- und Rechtsextreme setzen diese Informationen häufig auch zum Zwecke der Propaganda ein. Doch auch im Präsidentschaftswahlkampf hat beispielsweise Donald Trump verschiedene Informationen unter anderem über Twitter geteilt, die desinformieren sollten. So behauptet er unter anderem, dass Obama ein Muslim sei.

Andere Begriffe wie „Social Bots“ – in der Liste auf Platz sechs – sind ebenfalls im Netz geboren. Social Bots sind Fake-Accounts, die echte Menschen im Netz imitieren, um beispielsweise Statusupdates auf Facebook, Twitter und so weiter abzusetzen. Häufig bezwecken sie, bestimmte Themen im Social Web zum Trend aufsteigen zu lassen. Social Bots tragen nicht selten eine Verantwortung für die Verbreitung der oben genannten Fake-News-Inhalte.

Welche Wörter noch in den Top-10 sind, zeigen wir euch hier:

1. postfaktisch

2. Brexit

4. Schmähkritik

5. Trump-Effekt

6. Social Bots

7. schlechtes Blut

8. Gruselclown

9. Burkiniverbot

10. Oh, wie schön ist Panama

