iOS 11, macOS 10.13 und mehr Siri: Das plant Apple für die WWDC 2017

Die WWDC 2017 steht kurz vor der Tür: Am Montag, den 5. Juni, ist es soweit. Wir fassen in diesem Artikel die möglichen Neuerungen zusammen, die Tim Cook und sein Team ankündigen werden.

WWDC 2017: Gibt es in diesem Jahr mehr als nur Software?

Die World Wide Developer Conference, kurz WWDC, ist Apples alljährliche große Entwicklerkonferenz, auf der das Unternehmen stets die wichtigsten Neuerungen rund um den Plattform-Kosmos iOS, macOS, tv- und watchOS ankündigt. Im Zuge der WWDC-Keynote, die am 5. Juni um 19 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit veranstalten wird, werden wir unter anderem mit der Vorstellung von iOS 11, macOS 10.13 und weiteren Software-Updates rechnen können. Es hat den Anschein, dass Apple in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2013, als der neue Mac Pro angeteasert wurde, auch wieder Hardware zeigen könnte.

Die Keynote zur WWDC 2017 findet am 5. Juni statt. (Foto: Apple)

iOS 11: Kommt endlich der Darkmode – und eine Prise AR?

Mit iOS 11 wird Apple seiner wohl wichtigsten Plattform einen Neuanstrich verpassen. Was die neue Version des mobilen Betriebssystems mit sich bringen wird, kann derzeit nur gemutmaßt werden. Allerdings können wir darauf spekulieren, dass es eine Prise Augmented-Reality an Bord hat – warum sonst betont Tim Cook seit Monaten die Relevanz der Technologie und hält sie für genauso wichtig wie das iPhone.

Mit KI-Support? iOS 11 könnte diverse AR-Funktionen an Bord haben. (Bild: Gabor Balogh)

Wir können außerdem davon ausgehen, dass Siri smarter wird und endlich ein Darkmode in iOS Einzug erhalten wird. Zumindest beim iPhone 8, das ein OLED-Display verbaut haben soll, dürfte das unter anderem zu besseren Laufzeiten führen. Ebenso sollen mindestens Facetime und Apple Music größere Updates erhalten. Eine Zusammenfassung der vermuteten neuen iOS-11-Funktionen findet ihr im folgenden Artikel: iOS 11: Das könnte Apples nächste mobile OS-Version an Bord haben

So könnte ein Darkmode unter iOS aussehen

Kontakte: Konzept zum Dark Theme in iOS 11. (Bild: ihelpbr) 1 von 10 Zur Galerie

macOS 10.13: Mehr Siri und engeres Zusammenspiel mit iOS?

Seit Generationen schon führt Apple iOS und macOS enger zusammen. Mit macOS 10.12 ist Siri auf den Desktop gekommen, sodass ihr den digitalen Assistenten für bestimmte Funktionen auch auf dem Macbook verwenden könnt. Außerdem hat Apple ein universelles Clipboard eingeführt, mit dem ihr Texte und Links zwischen iOS und macOS übertragen könnt, und mit der Funktion Desktop Syncing könnt ihr seit Sierra den gleichen Desktop über alle Rechner und das iPhone verwenden.

Im Juni letzten Jahres wurde OS X in macOS umgetauft – und hat Siri auf den Mac gebracht. (Foto: Apple)

Mit macOS 10.13 dürfte Apple diesen Trend fortsetzen und die beiden Plattformen noch besser miteinander kommunizieren lassen. Es wird unter anderem eine bessere Continuity-Funktion erwartet, mit der ihr beispielsweise Musik und Videos nahtlos über Geräte-Grenzen hinweg konsumieren könnt. Sprich: Wenn ihr die ersten zehn Minuten einer Serie oder eines Films auf dem Apple TV angesehen habt, könnt ihr sie auf dem iPhone oder iPad per Handoff an genau derselben Stelle weitersehen.

Außerdem könnte es endlich eine Auto-Unlock-Funktion für iPhones geben – derzeit ist es nur möglich, macOS-Geräte per Apple Watch zu entriegeln. Möglicherweise bringt Apple auch einen Darkmode aus macOS, begleitet von kleineren Designänderungen. Es wird zudem gemunkelt, dass Apple eine Homekit-App für den Mac ankündigt, mit der ihr eure Heimautomation vom Rechner aus steuern könnt. Siri wird mit Sicherheit auch auf dem Mac ein paar neue Tricks erhalten.

Wird Siri endlich smarter?

Apple hat in den vergangenen Monaten viel Geld in die Übernahme zahlreicher Startups mit Fokus auf künstliche Intelligenz gesteckt – unter anderem mit Sicherheit, um den digitalen Assistenten Siri endlich smarter zu machen. Die Konkurrenz in Form von Googles Google Assistant oder Amazons Alexa sind Apples Produkt meilenweit voraus.

Apples Siri könnte auf der WWDC 2017 ein größeres Update erhalten. Soze Soze / Shutterstock.com

Im Zuge der WWDC wird Apple mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Update für seinen Assistenten ankündige, der auf allen Plattformen des Unternehmens Einzug erhalten wird. Darüber hinaus wird gemutmaßt, dass Apple ein Konkurrenz-Produkt zum Amazon Echo (Test) und zu Google Home ankündigen wird.

WWDC 2017: Was ist mit watchOS 4, tvOS 11?

Neben den beiden großen Plattformen iOS und macOS wird Apple auch den beiden weiteren Systemen für die Apple Watch und das Apple TV neuen Funktionen verabreichen. WatchOS 4 könnte unter anderem neue Aktivitäten erhalten: Wie Gizmodo berichtet, scheint Apple beispielsweise an speziellen Funktionen für Skifahrer und Snowboarder zu arbeiten. Ferner wird mit Support von Watchfaces von Drittanbietern gerechnet.

tvOS 11 könnte eine Mehrnutzer-Verwaltung erhalten. (Mockup: The Verifier)

Zu tvOS 11 sind kaum Gerüchte im Umlauf. Es wird jedoch spekuliert, dass Apple eine Verwaltung für mehrere Nutzer und mittels Bild-in-Bild-Modus ein gewisses Multitasking erlauben könnte. Darüber hinaus berichtet The Verifier, Apple könnte seinem Apple TV Abomodelle für TV-Programme wie HBO und Co. integrieren. Außerdem soll Amazon Prime Video als App auf der Set-Top-Box Einzug halten, berichtet Buzzfeed.

Neues von der Hardware-Front: Neue Macbooks, iPads – und ein Siri-Speaker?

In diesem Jahr scheint Apple auf der WWDC ein paar neue Hardware-Produkte am Start zu haben. Es zeichnet sich ab, dass drei Macbook-Modelle vorgestellt werden könnten. Neben einem Macbook Pro mit bis zu 32 Gigabyte RAM und einem neuen Macbook mit aktualisierter Ausstattung soll sogar das Macbook Air ein Upgrade erhalten.

Apples neues Macbook Pro bald mit 32 Gigabyte RAM? (Foto: Apple)

Das schon im März erwartete iPad Pro mit 10,5-Zoll-Display und schmalen Rändern wird ebenso erwartet. Als eine Art „One more Thing“ scheint Tim Cook seine Antwort auf Amazon Echo (Test) aus dem Hut zaubern. Der Siri-Speaker soll letzten Gerüchten zufolge ein ähnliches Design besitzen wie ein Mac Pro – aber um einiges kompakter sein.

Wir werden am nächsten Montag – trotz Pfingsten – die WWDC-2017-Keynote verfolgen und für euch alle relevanten Neuerungen zusammenfassen.

