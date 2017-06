WWDC: Apple meldet sich mit News-Feuerwerk und einer Fehlkonstruktion zurück

Zweieinhalb Stunden dicht gepackte WWDC-Keynote – Apple meldet sich mit einem kleinen News-Feuerwerk zurück. Die neue Geräteklasse Homepod leidet allerdings unter einer Fehlkonstruktion.

Endlich hat Apple der lange vernachlässigten Kernnutzerschaft am Montag zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz WWDC neue Macs mit Intels aktueller Prozessor-Generation spendiert und erkannt, dass die Grafikleistung in Zeiten von Machine Learning und Virtual Reality für alle Nutzer zunehmend wichtiger wird. Mit dem iMac Pro hat Apple außerdem auch endlich wieder eine Profi-Workstation im Angebot – das bisherige Top-Modell Mac Pro wurde seit der Vorstellung 2013 nicht mehr grundlegend erneuert.

Auch ansonsten präsentierte Apple eine Fülle von Neuigkeiten, die man in dieser Dichte vom iPhone-Konzern nicht mehr gewohnt war: Viele Neuerungen der Betriebssysteme macOS und iOS drehen sich um den Sprachassistenten Siri, Machine Learning sowie 3D-Grafik, Spiele und Virtual Reality. Apple setzt damit auf die richtigen Themen. Unter der Haube gibt es vor allem dringend benötigte Aufräumarbeiten wie die Ablösung des Dateisystems HFS+ mit 30 Jahre alten Wurzeln auch auf dem Mac.

Apple strebt beim iPad Pro wieder Technologieführerschaft an

Beim iPad Pro setzt Apple unter anderem mit 120-Hertz-Bildschirmen, deren Bildwiederholrate sich zur Schonung des Akkus an das dargestellte Bild anpassen, wieder stärker auf Technologieführerschaft und Innovation. Und natürlich hatte der iPhone-Konzern mit dem Homepod auch eine Konkurrenz für Amazon Echo und Google Home im Angebot – die boomende Geräteklasse der mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Lautsprecher.

Der Homepod kommt deutlich später auf den Markt als die Lautsprecher von Amazon und Google – und wie häufig will Apple sich mit höherer Qualität und einem höheren Preis vom Markt absetzen: Sieben Hoch- und ein Tieftoner sollen für besonders guten Klang sorgen, für die Sprachsteuerung sind sechs Richtmikrofone an Bord. Mit 349 US-Dollar – auf dem deutschen Markt ist das Gerät zunächst noch nicht zu haben – ist Apples Lautsprecher damit deutlich teurer als die Konkurrenz von Amazon (180 Dollar) und Google (rund 100 Dollar).

Apples Homepod ist eine teure Fehlkonstruktion

Apple will sich – das zeigt bereits der leicht skurrile Name – über guten Klang und das Thema Musik von der Konkurrenz abheben. Das allerdings dürfte schwierig werden: Der Homepod kann nicht mehr als Amazon Echo und Google Home – und so gut wie jeder Käufer dürfte bereits eine Hifi-Anlage oder andere gute Lautsprecher besitzen, mit denen er Apples Lautsprecher verbinden kann. Es ist daher fraglich, ob es sich wirklich lohnt, viel Geld für die Qualität des Lautsprechers auszugeben, wenn dieser am Ende ohnehin in fast allen Fällen nur als Steuerung für qualitativ bessere Hifi-Lautsprecher dient. Ausgerechnet bei der neuen Geräteklasse der Home-Lautsprecher präsentiert Apple damit eine leicht überteuerte Fehlkonstruktion.

Insgesamt jedoch überwiegt bei den Neuigkeiten der WWDC-Keynote 2017 das Positive: Den Kernanwendern der Mac-Nutzer stellt Apple endlich wieder moderne Hardware bereit, beseitigt unter der Haube wichtige Baustellen wie das veraltete Dateisystem und setzt endlich auf leistungsstarke Grafik-Hardware – dank Apples Grafikschnittstelle Metal 2 bei Macbooks sogar mit externen Grafikkarten.

