Erster deutscher ICO: Wysker bringt Shopping auf die Blockchain

Das deutsche Startup Wysker setzt für seine ungewöhnliche Shopping-App auf die Blockchain. Dazu wagt das Jungunternehmen Deutschlands ersten ICO.

Im vergangenen Jahr gab es wahren Ansturm auf Initial-Coin-Offerings (ICO). Mit Wysker setzt jetzt erstmals auch ein deutsches Startup auf das Blockchain-basierte Finanzierungsmodell. Investoren bekommen dort die Möglichkeit, sogenannte Wys-Token zu erwerben. Die wiederum sollen die Grundlage für die Shopping-App des Startups bilden. Die ebenfalls Wysker getaufte Shopping-Plattform betritt damit ganz neues Terrain.

Die Wys-Token sollen innerhalb der Shopping-App auf verschiedene Arten ausgegeben und erwirtschaftet werden können. Kunden sollen die Shopping-Währung durch Interaktionen mit der App, also beispielsweise durch Produktbewertungen, erhalten können. Außerdem bekommen sie Wys-Token für die Angabe ihrer Shopping-Interessen. Die eingenommenen Token können sie anschließend zum Erwerb von Waren einsetzen, oder damit Rabatte freischalten.

Händler wiederum können die Währung einsetzen, um gezielten Zugang zu der für sie interessantesten Zielgruppen zu erhalten, und ihre Produkte entsprechend auffällig zu platzieren. Wysker wirbt dementsprechend damit, dass Nutzer die Preisgabe ihrer Interessen auch direkt bezahlt bekommen.

Wysker: Wys-Vorverkauf startet heute

Heute, am 2. Oktober 2017, startet der Vorverkauf für die Wys-Token. Für einen Ether erhalten Investoren dann 18.123 Wys, was einem Vorverkaufsrabatt von 30 Prozent entsprechen soll. Maximal sollen 107.000 Ether bei dem ICO eingenommen werden. Das entspricht nach derzeitigem Kurs über 27 Millionen Euro. Ob so viel Geld tatsächlich zusammenkommt, hängt aber natürlich vom Interesse der Investoren ab.

Die eigentliche Shopping-App soll nach Beendigung des ICO veröffentlicht werden. Allerdings werden die Wys-Token erst Anfang 2018 in die App integriert. Neben dem Blockchain-Fundament unterscheidet sich Wysker auch aus Sicht des User-Interface stark von gängigen Shopping-Plattformen. Statt der Beschaulichkeit von Amazon oder Ebay rauschen Produkte hier in unterschiedlichen Varianten in einem extremen Tempo über den Bildschirm und Kunden stoppen das hyperaktive Gewusel, sobald ihnen etwas gefällt. Ob das beim Kunden ankommt, wird sich zeigen müssen.

