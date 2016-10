Alles Polen, oder was? Xiaomi startet Verkauf von Smartphones in Europa

Ist das der offizielle Startschuss für die Expansion nach Europa? Xiaomi verkauft seine günstigen Smartphones jetzt auch in Polen – allerdings über Distributoren. Ist Deutschland als nächstes dran?

Xiaomi-Smartphones: Expansion nach Europa?

Xiaomi hat sich mit vergleichsweise hochwertigen Android-Smartphones zu günstigen Preisen einen Namen gemacht. In der vergangenen Woche hat Xiaomi mit dem Mi Mix ein High-End-Smartphone nahezu ohne Displayrand vorgestellt. Das chinesische Unternehmen wird gern einmal mit Apple verglichen, musste aber zuletzt Einbußen auf dem Heimmarkt hinnehmen. Was läge also näher als die Expansion nach Europa. Der Startschuss dafür könnte jetzt erfolgt sein.

Auf der offiziellen Xiaomi-Website gibt es eine polnische Unterseite. (Screenshot: Mi.com/t3n)

Zum ersten Mal gibt es im Online-Shop des Unternehmens eine Unterseite mit einer europäischen Präsenz: Polen. Das allerdings sollte bei aller Freude über die mögliche Europa-Expansion stutzig machen? Warum ausgerechnet Polen, und nicht auch gleich größere Märkte wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien? Und warum gibt es keine große Ankündigung der Expansion? Gelegenheit dazu hätte es auf dem Event in der vergangenen Woche durchaus gegeben.

Xiaomi bewirbt Reseller in Polen

Der Blog China Mobile Mag hat die Antwort: Die polnische Unterseite, auf der die Xiaomi-Smartphones Mi 5, Redmi Note 3 und Redmi 3S beworben werden, soll demnach lediglich drei Distributoren in dem Land hervorheben. Diese übernehmen den Vertrieb und Support der Geräte, eine eigene Präsenz hat Xiaomi in Polen (noch) nicht. Über die Website selbst lassen sich die Smartphones nicht bestellen. Die Reseller dienen Xiaomi offenbar dazu, kostengünstig die Marke in Europa bekannt zu machen, und können als eine Art Türöffner für eine mögliche Expansion verstanden werden.

Sollte wirklich eine offizielle Expansion nach Europa anstehen – eventuell hat Xiaomi ja mit der polnischen Unterseite die Akzeptanz eines solchen Schritts getestet –, darf man davon ausgehen, dass Deutschland einer der ersten Zielmärkte ist. Wann das der Fall ist, steht allerdings in den Sternen. Bis es soweit ist, müssen Xiaomi-Fans hierzulande weiter über die einschlägigen Online-Shops setzen – inklusive aller Risiken und Zusatzkosten.

via www.teltarif.de