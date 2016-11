Xing-CEO geht ins Sabbatical – und zeigt damit, was New Work wirklich bedeutet

Der Xing-CEO Thomas Vollmoeller gönnt sich ein Sabbatical – und kritisiert ganz nebenbei, dass das „New Work“-Credo längst noch nicht in anderen Unternehmen angekommen ist.

Ein Sabbatical? Darf man das denn? Xing-CEO macht es vor

Thomas Vollmoeller im Sabbatical: „Ich will mich bewusst für einen begrenzten Zeitraum aus dem Tagesgeschäft herausziehen.“ (Foto: Twitter)

So ein Sabbatical ist doch etwas Schönes, denken sich viele Angestellte deutschlandweit. Doch kaum jemand traut sich, den Chef darum zu bitten. Einfach mal abhauen? Geht das? Ja, meint Xing-CEO Thomas Vollmoeller und macht es einfach vor. Von einem Café in Sydney aus schreibt der Manager, wie sinnvoll es ist, sich auch einmal aus der Firma herauszunehmen. Dass es sowohl für ihn als Vorbildperson als auch für das Unternehmen gut ist. Vollmoeller befindet sich in einer dreimonatigen Pause – ein Novum für einen Chef eines börsennotierten Unternehmens.

Seit Oktober ist er unterwegs. Ende des Jahres will er zurückkommen. In seinem Beitrag schreibt er: „Ich will mich bewusst für einen begrenzten Zeitraum aus dem Tagesgeschäft herausziehen. Zeit mit meinen Lieben verbringen. Reisen und neue Eindrücke gewinnen. Dem Teil des Lebens Raum geben, der im Alltag fast immer zu kurz kommt. Nachzudenken, Bücher zu lesen, Abstand zu bekommen, Vertrautes aus der Distanz neu betrachten, sich selbst zu hinterfragen, eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln – oder auch mal einen Text wie diesen hier schreiben.“

Sein Job sei der „beste Job, den ich je hatte“, schreibt Vollmoeller. Dennoch glaubt er, dass „die früher verlangte Total-Aufgabe seiner selbst für die Firma“ ohnehin nie jemand geleistet, sondern lediglich immer nur gespielt habe. Er beobachte zudem in vielen Unternehmen, dass die Work-Life-Balance-Formel zwar in Sonntagsreden gepredigt, jedoch fast nie ehrlich gelebt werde. „Noch ist die Realität in den Unternehmen in Deutschland, nach allem was ich sehe, weit entfernt vom Ideal des New Work“, bemerkt der Xing-Chef und teilt damit in Richtung der Unternehmer aus.

Vollmoeller geht mit seinem Beispiel voran. Ein Chef eines börsennotierten Unternehmens, der sich bewusst für eine Zeit verabschiedet, ohne gleich den Stuhl zu räumen, ist etwas Außergewöhnliches. „Ich bin davon überzeugt: Wer reife, autonome und innovative Mitarbeiter haben möchte, muss ihnen auch auf Augenhöhe begegnen. Die Zeiten des unternehmensinternen Feudalismus sind endgültig vorbei. Die Revolution hat begonnen.“ Die Message des Beitrages: Wenn es läuft, kann man auch einfach mal loslassen. Egal ob Chef oder Team-Mitglied. Leben heißt mehr als nur Arbeit.

