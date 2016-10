Yahoo hat E-Mails heimlich für US-Geheimdienste durchsucht

Yahoo stimmte einer Anweisung der US-Regierung zu, die E-Mails zu durchsuchen, berichtet Reuters unter Berufung auf Insider. Laut Experten sei es das erste Mal ist, dass ein US-Internetunternehmen eine solche Anordnung tatsächlich umsetzt.

„Yahoo ist ein gesetzestreues Unternehmen und hält sich an die Gesetze der USA“, sagte ein Sprecher des Unternehmens Reuters. Es ist nicht genau bekannt, wonach gesucht wurde. Dem Bericht zufolge wurde aber eine bestimmte Liste abgearbeitet. So könnten US-Behörden etwa nach bestimmten Worten oder Anhängen von E-Mails Ausschau gehalten haben.

Reuters konnte nicht feststellen, welche Informationen weitergegeben wurden und, ob auch andere Konzerne wie Google oder Microsoft, solche Anfragen bekamen. Experten gehen aber davon aus, dass die US-Bundespolizei FBI oder der Geheimdienst NSA auch auf andere Unternehmen mit ähnlichen Forderungen zugingen.

Use @Yahoo? They secretly scanned everything you ever wrote, far beyond what law requires. Close your account today. https://t.co/dJrJUyyxk6