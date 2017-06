Yahoo Mail: Neugestaltung bringt Redesign und werbefreie Pro-Option

Nach Abschluss des Verkaufs an Verizon hat Yahoo eine neugestaltete Version seines E-Maildienstes an den Start gebracht. Wer zahlt, kann sich von Werbung befreien.

Schicker und schneller: Neue Version des E-Maildienstes von Yahoo gelauncht

Vor etwa zwei Wochen hat Verizon die knapp 4,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Internetpioniers Yahoo abgeschlossen. Jetzt hat das Unternehmen, das künftig mit AOL zusammengelegt und unter dem Namen Oath firmieren soll, eine neugestaltete Version seines E-Maildienstes Yahoo Mail veröffentlicht. Neben einem Redesign, neuen Funktionen und Technologien soll es eine werbefreie Pro-Option geben.

So sieht das neue Yahoo Mail aus. (Screenshot: Yahoo/t3n.de)

Yahoo Mail soll dank des Einsatzes von Open-Source-Technologien wie React, Redux und Node.js deutlich schneller sein – auch für Nutzer, die mit langsamen Internetverbindungen zu kämpfen haben. Dank der Reduzierung von Javascript- und CSS-Code um rund 50 Prozent sollen sich unter anderem Nachrichten deutlich schneller suchen und aufrufen lassen. Auch der Verbrauch von Speicherplatz im Browser soll deutlich reduziert worden sein, wie es bei Yahoo heißt.

Für die Nutzer sichtbarer sind freilich die Neuerungen beim Design und die neuen Funktionen. Yahoo Mail wirkt jetzt deutlich aufgeräumter und modern. Es erinnert ein wenig an Microsofts Outlook.com. Nutzer können verschiedenfarbige Themes auswählen. In der Navigationsleiste auf der linken Seite kann man jetzt auf automatisch angelegte Folder mit Fotos und Dokumenten zugreifen. Auch interessant ist die Möglichkeit, sich Anhänge durch das Drüberfahren mit der Maus in einer Voransicht anzeigen zu lassen.

Yahoo Mail Pro verspricht Werbefreiheit und besseren Kundensupport

Für alle, die keine Werbung in ihrer E-Mailbox haben wollen, bietet Yahoo jetzt mit Yahoo Mail Pro eine kostenpflichtige Version an, bei der es keine Werbung, aber dafür einen besseren Kundensupport gibt – vorerst nur im englischsprachigen Raum. In weiteren Märkten wie Deutschland soll der Dienst bald ausgerollt werden. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben. Das Ganze ist ein Upgrade zu dem schon existierenden Dienst Ad Free Mail, kostet aber weniger als bisher. Yahoo Mail Pro soll im Jahr mit 34,99 US-Dollar (3,49 US-Dollar pro Monat) zu Buche schlagen. Die Mobilversion ist für 9,99 US-Dollar jährlich oder 0,99 US-Dollar im Monat zu haben.

Mit dem neugestalteten Yahoo Mail versucht Yahoo, respektive Oath, neue Kunden zu gewinnen und das Vertrauen in den E-Maildienst zurückzugewinnen. In den vergangenen Monaten hatte Yahoo mit Datendiebstählen in riesigem Ausmaß zu kämpfen. Insgesamt sollen mehr als eine Milliarde Nutzer betroffen gewesen sein. Verizon hatte den Kaufpreis für Yahoo deswegen um 350 Millionen US-Dollar reduziert.

