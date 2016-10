Quartalszahlen: Nach E-Mail-Hack verzichtet Yahoo auf Earnings-Call mit Analysten

Yahoo konnte einen Gewinn von 162,8 Millionen US-Dollar verbuchen, das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Erwartungen von Analysten wurden damit übertroffen. Auch der Blick auf das nächste Quartal fällt besser aus als geplant. Der Umsatz stieg um 6,5 Prozent und beträgt 1,23 Milliarden US-Dollar. Laut einer Grafik, die Yahoo veröffentlichte, ist auch die Zahl der gelesenen und verschickten E-Mails nach oben gegangen.

Das Wall Street Journal berichtet, dass der Aktienkurs nach Börsenschluss um 1,4 Prozent nach oben ging. Statt einer Telefonkonferenz wurden nur die Zahlen online gestellt, um wohl nach dem Verizon-Deal und dem Datenleck Fragen aus dem Weg zu gehen. 500 Millionen Passwörter von Yahoos E-Mail-Accounts waren von einem Hack im Jahr 2014 betroffen. Dieser wurde erst vor kurzem bekannt.

