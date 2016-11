In dieser Woche passierte etwas, was manche als Mauerfall der Digital Natives bezeichneten: Endlich Musikvideos auf Youtube schauen – ohne nervige Gema-Sperrtafeln. Jetzt wird alles gut. Oder?

Google Europa-Chef Philipp Schindler war sauer. Er war sogar sehr sauer! Zum x-ten Mal wurde ihm ein Termin mit der Gema-Geschäftsführung verwehrt. Jetzt hatte er die Nase gestrichen voll und schritt zur Tat. Das soll die Geburtsstunde der berühmten Einblendung auf Youtube gewesen sein: „Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, über deren Verwendung wir uns mit der Gema bisher nicht einigen konnten. Das tut uns leid."

So oder so ähnlich soll es zu der Einblendung gekommen sein. Inzwischen ist alles anders. Schindler hat bei Google Karriere gemacht und musste sich nicht mehr mit den zahlreichen Gerichtsprozessen mit der Gema herumschlagen. Und bei der Gema hat sich der Aufsichtsrat verjüngt – etwas zumindest.

Die zahlreichen Prozesse waren für beide Seiten eine Tortur und ein Fass ohne Boden. Die Anwälte dürften insgesamt Honorare im oberen sechsstelligen Bereich eingeheimst haben. So gewann die Gema am 1. Juli 2015 vor dem Oberlandesgericht Hamburg. Youtube muss seit diesem Urteil alle Videos entfernen, für die eine Urheberrechtsverletzung gemeldet wird, wenn es Kenntnis erlangt und nicht nur über ihr Content ID-System. Die Gema rieb sich die Hände und soll gemeinerweise ein mehrseitiges Fax mit unzähligen Titeln geschickt haben, die mühselig abgetippt werden mussten, wird kolportiert. Zuletzt entschied das Oberlandesgericht München im Januar, dass Google nicht rückwirkend an die Gema Schadenersatz zahlen müsse.

Einigung betrifft etwas mehr als 50 Prozent der Musikvideos

Die Richter schlossen sich, wie auch zahlreiche Kollegen und Kolleginnen vor ihnen, der Argumentation Youtubes an, dass Youtube nur ein Portal und die Nutzer selbst für ihre Inhalte verantwortlich seien. Druck baute Youtube auch von anderer Seite auf. Die Plattform erzielte mit immer mehr Publishern Vereinbarungen für die Urheberrechte in Deutschland. Die Gema blieb immer öfter außen vor. Mehr und mehr Musikvideos konnten auch in Deutschland gesehen werden. Auch deshalb betrifft die jetzige Einigung nur etwas mehr als 50 Prozent der Musikvideos.

Obwohl Youtube immer mehr Asse im Ärmel hatte wurde jetzt eine Einigung erzielt. Nur soviel ist bekannt: Die Gema erhält nicht die geforderten 0,375 pro Abruf, sondern einen prozentualen Anteil der Werbeeinnahmen, wie auf Youtube üblich. Der jetzt geschlossene Vertrag sieht allerdings eine rückwirkende Zahlung von Youtube an die Gema vor, was das Oberlandesgericht München 2015 ja ausschloß. Allerdings wird die Summe in unbekannter Höhe nicht an die Rechteinhaber auf Youtube ausbezahlt, sondern der Gema-Verteilungsschlüssel wird angewendet. Im Zweifel profitieren also Künstler davon, deren Titel gar nicht auf Youtube vertreten sind. Vielleicht war das ja einer der Gründe, warum der überalterte Aufsichtsrat der Gema dem Deal zugestimmt hat: Die Altvorderen bekommen noch etwas vom Kuchen ab und es ist endlich eine Einigung mit Youtube erreicht. Wobei, das ist etwas zuviel gesagt. Beide Parteien bestehen darauf, ihre Rechtsauffassung nicht geändert zu haben.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?”

Eines haben beide Parteien aber gemeinsam: Sie standen unter immensem Druck. Nach den zahlreichen verlorenen Prozessen blieb der Gema nur noch der Gang vor den Bundesgerichtshof. Und nach der erfolglosen Vorgeschichte waren die Erfolgsaussichten auch dort nicht gerade rosig. Youtube hingegen will in Deutschland im nächsten Jahr sein Abomodell Youtube Red starten und dafür auch selbst Inhalte produzieren, wofür es wiederum Gema-Rechte als Anbieter benötigt. Beide Parteien waren also dazu gezwungen nun endlich eine Einigung zu erzielen. Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

